El Observador / Fútbol Internacional / BRASIL

La pelea de Sergio Rochet con jugadores de Gremio en la final donde Inter perdió el Campeonato Gaúcho

Mirá el duro encontronazo que tuvo Sergio Rochet con dos jugadores de Gremio durante la final del Campeonato Gaúcho

8 de marzo 2026 - 22:19hs

Sergio Rochet fue protagonista de un particular incidente en la final del clásico que este domingo jugó su equipo, Inter de Porto Alegre, contra Gremio por el Campeonato Gaúcho.

El clásico, jugado en el estadio José Pinheiro Borda terminó empatado 1-1, pero Gremio se consagró campeón porque en la ida había goleado 3-0.

Gustavo Martins adelantó a Gremio mientras que cerca del final Alan Patrick metió el gol del empate.

Durante el primer tiempo, el delantero de Gremio Carlos Vinicius le lanzó agua de una caramañola a un suplente de Inter.

Sergio Rochet en Inter de Porto Alegre
URUGUAYOS

La buena noticia de Sergio Rochet: volvió a atajar dos meses después, mientras hay dudas de su futuro en Inter; le empataron al Santos de Neymar que sigue en zona de descenso

Giorgian De Arrascaeta volvió a festejar un gol para Flamengo
BRASIL

El gol de Giorgian De Arrascaeta a Sergio Rochet en el empate entre Flamengo e Inter: mirá el video

El jugador simuló tomar agua y mojó a un rival que estaba a sus espaldas.

Rochet fue el único jugador de Inter en advertir la burla e inmediatamente, como capitán que es, se le fue encima al agresor.

Tuvo que llegar el defensor Viery en defensa de Vinicius quien se dio media vuelta haciéndose el desentendido.

A partir de ahí, Rochet la siguió con Viery hasta ser separados por jugadores de ambos equipos.

