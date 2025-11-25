La buena noticia de Sergio Rochet: volvió a atajar dos meses después, mientras hay dudas de su futuro en Inter; le empataron al Santos de Neymar que sigue en zona de descenso

Sergio Rochet , el golero de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, volvió a atajar en su equipo, Inter de Porto Alegre, en el partido de este lunes ante el Santos de Neymar que terminó con empate 1-1 por la 36ª jornada del Brasileirao.

El arquero celeste se recuperó de un edema óseo en uno de sus pies y reapareció en su equipo tras más de dos meses sin jugar.

Su último partido con Inter había sido el 21 de setiembre en la caída 3-2 ante Gremio en el clásico gaúcho, encuentro en el que se lesionó.

Por ese percance, se perdió los últimos cuatro partidos amistosos de la selección uruguaya en octubre y noviembre.

Dudas sobre su futuro

Rochet, que tiene contrato vigente con Inter hasta fines de 2026, no tiene asegurada su continuidad en el club colorado, según informan medios de Porto Alegre.

Inter estaría dispuestos a transferirlo en caso de recibir una buena propuesta, ya que el golero, que este año tuvo una fractura de mano y una lesión de rodilla, no brinda el costo-beneficio esperado.

Sergio Rochet en Inter de Porto Alegre

Inter y Santos empataron

Santos de Neymar sigue en zona de descenso del Brasileirão tras empatar este lunes 1-1 en Porto Alegre contra el Internacional, un resultado que deja al Peixe con un punto menos que el Vitória, primer equipo fuera de la zona roja, en la 36ª jornada del torneo.

Sin Ney, preservado con molestias, el Santos no logró salir de la zona de descenso, en la que entró en la víspera tras el triunfo 1-3 del Vitória contra el colista Sport Recife.

En un duelo sin margen de error, con el Inter también urgido por salvar la categoría, los locales lograron adelantarse con un gol de su capitán Alan Patrick en el minuto 20.

Inter, dirigido por el argentino Ramón Díaz, desaprovechó varias oportunidades para ampliar la ventaja y, en la segunda mitad, el argentino Álvaro Barreal puso el empate a 1 final.

"Creamos muchas oportunidades, en la fase en la que estamos, tienen que ser concretizadas. Creo que deberíamos haber llegado al descanso mínimo 3-0 a nuestro favor, pero el fútbol es cruel. Hicimos un gran primer tiempo, no matamos el partido y el Santos llegó en su primera oportunidad y empató", dijo Vitao, defensa del Inter.

Barreal, autor del tanto santista, se mostró feliz por lograr el empate y con fe de salir del abismo de la tabla. "Todavía quedan finales y tenemos que ganar (...) El viernes tenemos otra final, así que tenemos que levantar la cabeza y seguir", aseguró.

Con el empate, el Santos completó 18 años sin ganar al Inter en Porto Alegre.

Inter se ubica 15º con 41 puntos, dos más que el Vitória, primer equipo fuera del descenso, y a tres de distancia del Santos, que es el primer equipo en la zona roja.

Mirassol sigue haciendo historia

También este lunes, el sorprendente Mirassol se impuso 3-0 en casa al Ceará y acaricia la clasificación directa para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Negueba, Reinaldo y Alesson marcaron para el equipo del interior de Sao Paulo, que se mantiene invicto como local en su primera temporada en la Serie A.

"Es increíble jugar con el apoyo de los aficionados. Dentro de casa mantenemos el desempeño, principalmente porque conocemos el césped. El grupo es maravilloso. Con el trabajo de Guanes (el técnico), pedimos para tener valentía y en el segundo tiempo jugamos todavía más para no dar ninguna opción al rival", comentó el veterano lateral Reinaldo.

Cuarto en la tabla, el Mirassol tiene siete puntos de ventaja sobre el Bahia, sexto, cuando faltan apenas nueve jornadas por disputarse.

Los cinco primeros se clasifican para la fase de grupos de la próxima Libertadores.

Por su parte, Ceará es 14º, con cuatro puntos más que el descenso, aunque tendrá que medirse a los tres primeros en los tres partidos que restan: Cruzeiro, Flamengo y Palmeiras, en este orden.

