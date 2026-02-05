El gol de Giorgian De Arrascaeta a Sergio Rochet en el empate entre Flamengo e Inter: mirá el video

El uruguayo Giorgian De Arrascaeta salvó al Flamengo de su segunda derrota consecutiva en el Brasileirao , luego de marcar un gol de penal a su compatriota Sergio Rochet en el empate 1-1 ante Internacional de Porto Alegre en el Maracaná, por la segunda jornada del torneo doméstico.

El gol del uruguayo le permitió al elenco de Filipe Luis sumar su primer punto en esta edición del Brasileirao , luego de perder 2-1 ante San Pablo en el estreno de la temporada, y tras caer recientemente ante Corinthians en la Supercopa de Brasil.

Solo un penal del argentino Alexandro Bernabei sobre el uruguayo Guillermo Varela , y transformado por De Arrascaeta en el minuto 68, posibilitó al equipo carioca salir a flote en esta fecha del campeonato y colocarse en la posición 12 de la tabla, por el momento fuera de toda competencia internacional.

La seguidilla de malos resultados en este inicio de temporada de los hombres de Filipe Luís, campeón del Brasileirao y Copa Libertadores en 2025 , empezó en el Campeonato Carioca cuando cayeron en el clásico contra Fluminense por 2-1.

BRASIL La impactante cantidad de millones que pagará Flamengo a West Ham por Lucas Paquetá, quien está "cerca" de regresar al campeón de la Copa Libertadores

BRASIL El Flamengo de Giorgian de Arrascaeta perdió 2-0 en la Supercopa de Brasil con el Corinthians de Pedro Milans

Continuó en la primera jornada del Brasileirao tras perder a domicilio contra el Sao Paulo en la primera fecha por 2-1 y se agravó el domingo pasado al dejar escapar el primer título de la temporada frente al Corinthians, con la derrota por 0-2, en lo que fue el debut de Lucas Paquetá, el futbolista más caro de la historia de Sudamérica.

Embed

De Arrascaeta jugó todo el partido en el último campeón ante Inter, que contó con Nicolás de la Cruz los primeros 73 minutos y con Guillermo Varela entrando en el segundo tiempo en lugar de Emerson Royal.

"Sabemos que necesitamos mejorar. Era importante ganar hoy. Sé cómo es la pasión del aficionado. Hay que bajar la cabeza, trabajar mucho y demostrarlo en el campo", reconoció De Arrascaeta en declaraciones a TV Globo al término del partido.

En la próxima fecha, Flamengo buscará su primer triunfo en esta edición del Brasileirao frente al Vitoria el próximo martes 10/2.