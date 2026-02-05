Racing presentó sus nuevas camisetas Adidas para la temporada 2026, en el regreso de la marca alemana al fútbol uruguayo

Las tres nuevas camisetas Adidas de Racing para la temporada 2026

Racing presentó sus nuevas camisetas Adidas para la temporada 2026, que representan el regreso de la marca alemana de las tres tiras al fútbol uruguayo .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

"Reducto, Sayago, y pelota al pie. Humildad, respeto, y compromiso. Historia, identidad e innovación. Las tres tiras. Bienvenido, Adidas", se lee en la publicación realizada por el cervecero en sus redes sociales.

El posteo está acompañado por un video en el que se puede ver a distintos jugadores de Racing, como Guillermo Cotugno, José Varela y Thiago Espinosa, mostrando las tres nuevas camisetas del club, todas sin sponsor y con el formato "Aeroready" que predomina en los diseños Adidas.

La camiseta principal tiene las tradicionales rayas verticales verdes y blancas en su pecho , con las tres tiras verdes en los hombros y mangas blancas.

MERCADO DE PASES Club por club, repasá altas y bajas del período de pases de la Liga AUF Uruguaya para la temporada 2026

LIGA AUF URUGUAYA La Mesa Ejecutiva fijó la segunda fecha de la Liga AUF Uruguaya: Nacional enfrenta a Racing y Central Español lleva a Peñarol al interior

En tanto, la segunda y la tercera casaca son lisas, la primera de color verde oscuro y la segunda gris clara, ambas con detalles blancos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClubUru/status/2019449260857606399?s=20&partner=&hide_thread=false Reducto, Sayago, y pelota al pie

Humildad, respeto, y compromiso

Historia, identidad e innovación

Las tres tiras



Bienvenido, @adidas pic.twitter.com/nM60rAFlyQ — Racing Club de Mvdeo. (@RacingClubUru) February 5, 2026

La vuelta de Adidas al fútbol uruguayo

Las camisetas de Racing para el 2026 serán las primeras de Adidas en el fútbol uruguayo desde fines de los años 90.

Hasta esa década y desde mediados de los años 70 muchos clubes del medio local vistieron la marca de las tres tiras, incluyendo a Nacional y Peñarol, que se consagraron campeones de América y el mundo con esa vestimenta.

Otros equipos como Central Español, Wanderers, River Plate, Basañez, Cerro y Fénix también supieron vestir camisetas Adidas, hasta que la marca desapareció de la visual del fútbol uruguayo luego de diseñar la vestimenta de la selección uruguaya Sub-20 en el Mundial de Nigeria 1999 (también supo vestir a la mayor de 1974 a 1982).

Racing también utilizó Adidas a mediados de los 90, y en los últimos días recordó ese dato en sus redes sociales.

Este miércoles, y en el marco de la campaña de expectativa antes de presentar las nuevas casacas, el club publicó una foto de un once del cervecero de 1991, vestido con camisetas Adidas.