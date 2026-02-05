Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

El Observador / Fútbol / NUEVA CAMISETA

Racing presentó sus nuevas camisetas Adidas para la temporada 2026, en el regreso de la marca alemana al fútbol uruguayo

Desde mediados de los 70 a fines de los 90 muchos clubes locales y la selección uruguaya supieron vestir la marca de las tres tiras, incluyendo Racing

5 de febrero 2026 - 14:11hs
Las tres nuevas camisetas Adidas de Racing para la temporada 2026

Las tres nuevas camisetas Adidas de Racing para la temporada 2026

Guillermo Cotugno con la nueva camiseta Adidas de Racing

Guillermo Cotugno con la nueva camiseta Adidas de Racing

Foto: Racing

Racing presentó sus nuevas camisetas Adidas para la temporada 2026, que representan el regreso de la marca alemana de las tres tiras al fútbol uruguayo.

"Reducto, Sayago, y pelota al pie. Humildad, respeto, y compromiso. Historia, identidad e innovación. Las tres tiras. Bienvenido, Adidas", se lee en la publicación realizada por el cervecero en sus redes sociales.

El posteo está acompañado por un video en el que se puede ver a distintos jugadores de Racing, como Guillermo Cotugno, José Varela y Thiago Espinosa, mostrando las tres nuevas camisetas del club, todas sin sponsor y con el formato "Aeroready" que predomina en los diseños Adidas.

La camiseta principal tiene las tradicionales rayas verticales verdes y blancas en su pecho, con las tres tiras verdes en los hombros y mangas blancas.

Matías Arezo celebra su gol para Peñarol ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya
LIGA AUF URUGUAYA

La Mesa Ejecutiva fijó la segunda fecha de la Liga AUF Uruguaya: Nacional enfrenta a Racing y Central Español lleva a Peñarol al interior

Gonzalo Carneiro y Franco Romero
MERCADO DE PASES

Club por club, repasá altas y bajas del período de pases de la Liga AUF Uruguaya para la temporada 2026

En tanto, la segunda y la tercera casaca son lisas, la primera de color verde oscuro y la segunda gris clara, ambas con detalles blancos.

La vuelta de Adidas al fútbol uruguayo

Las camisetas de Racing para el 2026 serán las primeras de Adidas en el fútbol uruguayo desde fines de los años 90.

Hasta esa década y desde mediados de los años 70 muchos clubes del medio local vistieron la marca de las tres tiras, incluyendo a Nacional y Peñarol, que se consagraron campeones de América y el mundo con esa vestimenta.

Otros equipos como Central Español, Wanderers, River Plate, Basañez, Cerro y Fénix también supieron vestir camisetas Adidas, hasta que la marca desapareció de la visual del fútbol uruguayo luego de diseñar la vestimenta de la selección uruguaya Sub-20 en el Mundial de Nigeria 1999 (también supo vestir a la mayor de 1974 a 1982).

Racing también utilizó Adidas a mediados de los 90, y en los últimos días recordó ese dato en sus redes sociales.

Este miércoles, y en el marco de la campaña de expectativa antes de presentar las nuevas casacas, el club publicó una foto de un once del cervecero de 1991, vestido con camisetas Adidas.

