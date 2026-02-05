Por dónde ver los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 en Uruguay

Los Juegos Olímpicos de Invierno se pusieron en marcha el miércoles pero tendrá su ceremonia de apertura oficial este viernes en el estadio olímpico San Ciro de Milán desde la hora 12.00 de Uruguay.
El curling dio inicio a las actividades deportivas en una jornada donde hubo corte de luz en plena competencia.
Después de 28 años, Uruguay estará representado por Nicolás Pirozzi, quien competirá en esquí alpino en las modalidades de gigante y eslalon.
Sus competencias serán el sábado 14 y lunes 16 de febrero.
El debut uruguayo en Juegos de Invierno fue en Nagano 1998, la cita japonesa en la que el esquiador Gabriel Hottegindre se convirtió en el primer atleta celeste en competir en estos torneos.
Hottegrinde nació en Francia y Pirozzi en Chile pero ambos tienen ascendencia uruguaya.
¿Por dónde ver los Juegos Olímpicos de Invierno?
Los Juegos Olímpicos de Invierno se verán en Uruguay a través de Claro Sports, en streaming, pero a través de un sistema de suscripción que tiene un costo de US$ 2,79 por todo el evento, aproximadamente $ 108.