El Observador / Polideportivo / JUEGOS OLÍMPICOS

Por dónde ver los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 en Uruguay

Los Juegos Olímpicos de Invierno ya están en marcha, este viernes será la ceremonia de apertura y habrá un uruguayo en acción: por dónde se verá

5 de febrero 2026 - 16:07hs
Kira Kimura&nbsp;

Kira Kimura 

Foto: Jaeff Pachoud/AFP

Los Juegos Olímpicos de Invierno se pusieron en marcha el miércoles pero tendrá su ceremonia de apertura oficial este viernes en el estadio olímpico San Ciro de Milán desde la hora 12.00 de Uruguay.

Sus competencias serán el sábado 14 y lunes 16 de febrero.

Nicolás Pirozzi
JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO

¿Quién es Nicolás Pirozzi, el esquiador que vuelve a poner a Uruguay en los Juegos Olímpicos de Invierno tras 28 años?

El corte de luz en el comienzo del curling en los Juegos de Inviernos
JUEGOS OLÍMPICOS

Con corte de luz incluido, el curling abrió la actividad de los Juegos Olímpicos de invierno de Milán Cortina 2026 que oficialmente se inauguran este viernes; mirá el video

El debut uruguayo en Juegos de Invierno fue en Nagano 1998, la cita japonesa en la que el esquiador Gabriel Hottegindre se convirtió en el primer atleta celeste en competir en estos torneos.

Hottegrinde nació en Francia y Pirozzi en Chile pero ambos tienen ascendencia uruguaya.

¿Por dónde ver los Juegos Olímpicos de Invierno?

Los Juegos Olímpicos de Invierno se verán en Uruguay a través de Claro Sports, en streaming, pero a través de un sistema de suscripción que tiene un costo de US$ 2,79 por todo el evento, aproximadamente $ 108.

