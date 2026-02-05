Rige alerta amarilla de Inumet por tormentas "puntualmente fuertes": las zonas afectadas

Alerta amarilla de Inumet. Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla por tormentas "puntualmente fuertes" que afectarán a tres departamentos del país.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

La advertencia meteorológica, que entró en vigencia a las 13:30, será actualizada a las 15:30 o "ante cambios significativos".

Según explicó el organismo oficial del tiempo, la alerta obedece a una "perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable que afecta el país generando tormentas, algunas puntualmente fuertes".

En tal sentido, Meteorología advierte que en zonas de tormentas "se podrá registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes".

Embed Principales localidades afectadas: Lavalleja: 19 de Junio, Colón y Mariscala. Maldonado: Aiguá y Los Talas. Rocha: 18 de Julio, 19 de Abril, Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Barrio Torres, Cabo Polonio, Capacho, Castillos, Chuy, La Coronilla, La Esmeralda, La Paloma, La Pedrera, Lascano, Palmares de Castillos, Palmares de la Coronilla, Puente Valizas, Puerto de los Botes, Puimayen, Punta del Diablo, Rocha, San Luis Al Medio y Velazquez. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Inumet_/status/2019449183124570155&partner=&hide_thread=false Advertencia amarilla por Tormentas puntualmente fuertes

Se actualizará a las 15:30 o ante cambios significativos



Más info: https://t.co/zY2u8OFmLu pic.twitter.com/wn1HL5Cxur — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) February 5, 2026