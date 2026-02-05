El nuevo salario mínimo para los futbolistas uruguayos a partir de febrero en un rango que va desde US$ 500 a US$ 1.600

La Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP), gremial que nuclea a todos los jugadores de Primera y Segunda División del fútbol uruguayo, anunció los ajustes en los salarios que comienzan a regir a partir de esta temporada y que establecen sueldos mínimos desde US$ 500 hasta US$ 1.600, dependiendo de la edad y de la categoría.
Cada año, al comenzar la temporada, la MUFP anuncia los ajustes salariales.
En el inicio del calendario de 2026, en el año en que el fútbol uruguayo ingresará US$ 67.500.000 por los derechos de TV, la gremial brindó la escala de valores mínimos a percibir por los futbolistas.
Estos son los nuevos valores para los futbolistas de Primera División:
| CATEGORÍA
| NOMINAL
| LIQUIDO SIN HIJOS
| LÍQUIDO CON HIJOS
|Mayores de 21 años
|$ 65.661
|$ 52.135
|$ 51.150
| De 18 a 21 años
|$ 39.297
|$ 31.281
|$ 30.690
| Menores de 18
|$ 32.830
|$ 26.067
|$ 25.575
Los nuevos salarios en Segunda División:
|CATEGORÍA
| NOMINAL
| LÍQUIDO SIN HIJOS
| LÍQUIDO CON HIJOS
|Mayores de 21 años
|$ 41.038
|$ 32.584
|$ 31.969
| De 18 a 21 años
|$ 24.623
|$ 19.551
|$ 19.181
| Menores de 18 años
|$ 20.519
|$ 16.292
|$ 15.984
Estos montos trasladados a dólares establecen que para un jugador de Primera el salario mínimo a cobrar pasa a ser de US$ 1.680, y con los aportes recibirá US$ 1.336 sin no tiene hijos.
Estos son los salarios que cobra la mayoría de los futbolistas de los 16 clubes de Primera División, aunque el fútbol uruguayo paga sueldos mensuales de US$ 200.000 a Leo Fernández y US$ 115.000 a Nicolás López, los dos futbolistas con mayores salarios en Peñarol y Nacional, respectivamente.
El Torneo Apertura de Primera División comenzará este viernes con dos partidos y la fecha se completará entre sábado, domingo y lunes.