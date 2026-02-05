Dólar
El nuevo salario mínimo para los futbolistas uruguayos a partir de febrero en un rango que va desde US$ 500 a US$ 1.600

La Mutual anunció los nuevos salarios de los futbolistas para la temporada 2026 en el fútbol profesional uruguayo

5 de febrero 2026 - 19:13hs
leandro umpiérrez nicolás lópez supercopa uruguaya nacional peñarol 20260201
Foto: Gastón Britos/ FocoUy

La Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP), gremial que nuclea a todos los jugadores de Primera y Segunda División del fútbol uruguayo, anunció los ajustes en los salarios que comienzan a regir a partir de esta temporada y que establecen sueldos mínimos desde US$ 500 hasta US$ 1.600, dependiendo de la edad y de la categoría.

Cada año, al comenzar la temporada, la MUFP anuncia los ajustes salariales.

En el inicio del calendario de 2026, en el año en que el fútbol uruguayo ingresará US$ 67.500.000 por los derechos de TV, la gremial brindó la escala de valores mínimos a percibir por los futbolistas.

Estos son los nuevos valores para los futbolistas de Primera División:

El trofeo de la Liga AUF Uruguaya
COMIENZA LA LIGA

Así se juega la primera fecha del Torneo Apertura 2026: horarios, canchas y árbitros de los partidos que abrirán la Liga AUF Uruguaya

numeros de la primera transmision del futbol uruguayo por cable y streaming, mientras la auf acuerda con tenfield y directv la firma de los contratos
DERECHOS DE TV

Números de la primera transmisión del fútbol uruguayo por cable y streaming, mientras la AUF acuerda con Tenfield y Directv la firma de los contratos

CATEGORÍA NOMINAL LIQUIDO SIN HIJOS LÍQUIDO CON HIJOS
Mayores de 21 años $ 65.661 $ 52.135 $ 51.150
De 18 a 21 años $ 39.297 $ 31.281 $ 30.690
Menores de 18 $ 32.830 $ 26.067 $ 25.575

Los nuevos salarios en Segunda División:

CATEGORÍA NOMINAL LÍQUIDO SIN HIJOS LÍQUIDO CON HIJOS
Mayores de 21 años $ 41.038 $ 32.584 $ 31.969
De 18 a 21 años $ 24.623 $ 19.551 $ 19.181
Menores de 18 años $ 20.519 $ 16.292 $ 15.984

Estos montos trasladados a dólares establecen que para un jugador de Primera el salario mínimo a cobrar pasa a ser de US$ 1.680, y con los aportes recibirá US$ 1.336 sin no tiene hijos.

Estos son los salarios que cobra la mayoría de los futbolistas de los 16 clubes de Primera División, aunque el fútbol uruguayo paga sueldos mensuales de US$ 200.000 a Leo Fernández y US$ 115.000 a Nicolás López, los dos futbolistas con mayores salarios en Peñarol y Nacional, respectivamente.

El Torneo Apertura de Primera División comenzará este viernes con dos partidos y la fecha se completará entre sábado, domingo y lunes.

Mutual de Futbolistas salarios Fútbol Uruguayo AUF Derechos de televisión del fútbol uruguayo

Patricio Pacífico en su presentación como nuevo jugador del Barcelona B
INFORME

La interna del pase de Patricio Pacífico al Barcelona: el año bajo el radar, la "estricta confidencialidad" y la filtración que mostró la madurez del jugador

Diego Aguirre
PEÑAROL

El consejo directivo de Peñarol que terminó en asado con Diego Aguirre: los temas que se trataron, las condiciones por Luis Angulo y el rotundo mensaje del DT

El probable equipo de Nacional para su debut en el Torneo Apertura ante Boston River; mirá las pruebas de Jadson Viera
NACIONAL

El probable equipo de Nacional para su debut en el Torneo Apertura ante Boston River; mirá las pruebas de Jadson Viera

