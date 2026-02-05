El consejo directivo de Peñarol que terminó en asado con Diego Aguirre: los temas que se trataron, las condiciones por Luis Angulo y el rotundo mensaje del DT

Un poco por cábala y otro por necesidad, Peñarol celebró el martes un asado entre sus dirigentes y el entrenador Diego Aguirre dejando listo el arranque del Torneo Apertura. Los aurinegros debutarán el sábado (hora 20.30, Estadio Campeón del Siglo) contra Montevideo City Torque.

El 16 de enero de 2024, luego de un 2023 agitado por el clima electoral tras el que Ignacio Ruglio fue reelecto como presidente perdiendo luego el Campeonato Uruguayo ante Liverpool, Aguirre organizó en su casa un asado al que asistió el presidente honorario de Peñarol, Julio María Sanguinetti, los expresidentes del club, juan Pedro Damiani y Jorge Barrera, y la plana dirigencial.

Esta vez el asado se realizó en la barbacoa de la Ciudad Deportiva Néstor Goncalves (terminada el 2 de noviembre de 2023) y solo asistieron los consejeros titulares y suplentes, los delegados, el director deportivo Marcelo Rodríguez y el entrenador Aguirre.

Hombre de cábalas , Aguirre vio con buenos ojos ser parte de otro asado previo al inicio de la Liga AUF Uruguaya 2026 para compartir horas de camaradería con los dirigentes, más allá de que esta vez el organizador del mismo fue el presidente Ruglio .

Después de aquel encuentro de febrero de 2024, Peñarol tuvo un año espectacular consagrándose campeón del Torneo Apertura y el Clausura para conquistar el Uruguayo sin necesidad de finales, algo inédito en la historia aurinegra. Además, el equipo llegó a semifinales de la Copa Libertadores.

Además, este 2026 será año electoral en Peñarol, un club intensamente politizado, con facciones polarizadas y con internas calientes que terminan permeando en cuerpo técnico y jugadores afectando los rendimientos deportivos. Esa necesidad fue otra de las causas del encuentro-asado.

Los temas que se trataron en el consejo directivo de Peñarol

Sobre la hora 18.30 comenzó el consejo directivo que se desarrolló por espacio de una hora y cuarto.

Participaron por el oficialismo el presidente Ruglio, Víctor Bedrossian en lugar del vicepresidente Eduardo Zaidensztat que pidió licencia semanas atrás, Alejandro González, Marcelo Solomita y Zelmar Dufrechou, como suplente de Jorge Nirenberg.

Por la alianza opositora se hicieron presentes Evaristo González, el secretario general Rodolfo Catino, Nicolás Ghizzo, Gastón Barragán en lugar de Santiago Sánchez, Javier Di Mauro como suplente de Guillermo Varela y Marcos Acle como suplente de Edgardo Novick.

Como delegados estuvieron Julio Trostchansky y Gustavo Guerra.

Por el voto unánime de todos los presentes, Luisa Fernández fue designada como la presidenta del fútbol femenino de Peñarol, que estaba bajo el comando de Ignacio López de Lacalle.

Luis Angulo llega con una cláusula de repesca y con "condiciones" aceptables para el consejo

Los consejeros fueron noticiados el martes de que el colombiano Luis Angulo jugará en Peñarol cedido a préstamo por Talleres de Córdoba.

Se trata de un extremo de 21 años que en el primer semestre de 2025 tuvo un muy buen rendimiento en Central Córdoba.

El préstamo no tiene opción de compra y Talleres estableció una cláusula de repesca a mitad de temporada, reservándose el derecho de hacer retornar al jugador a su club pagándole a Peñarol una indemnización.

"El costo de la cesión es bajo, razonable, y el salario del jugador también. Nadie puso objeciones. Si bien es cierto que si hace una buena Copa Libertadores y un buen Apertura se puede volver a Talleres el club le deberá pagar a Peñarol el 50% del cargo de la cesión. Además, es un jugador que le va a aportar velocidad al equipo por banda y tiene condiciones interesantes", dijo a Referí el consejero Gastón Barragán.

"También se habló de la posibilidad de reforzar al equipo con otro extremo", agregó.

Sobre el tema pases no se profundizó porque ese es resorte de la Comisión de Pases y Contrataciones donde están trabajando activamente en este período de pases Ruglio con Solomita y Fernando Jacobo. La Comisión se formó también con Evaristo González y Edgardo Novick, aunque este renunció semanas atrás tomando su lugar Guillermo Varela.

Según informaron consejeros a Referí, hay dirigentes que también quieren reforzar al plantel con un volante central y un zaguero, además de otro extremo diferente a Angulo.

El volante al que apuntan es Roberto Fernández, ex Fénix, de Godoy Cruz, pero de momento se ha chocado con las altas pretensiones económicas del equipo argentino: US$ 3 millones por el 100% de la ficha.

"Yo creo que Peñarol tiene un plantel corto, que necesita un 5 clásico, como lo fue en su momento Damián García porque hay jugadores en esa zona que pueden dar una mano, como Eduardo Darias, Diego Laxalt o Leandro Umpiérrez, que no son volantes centrales naturales. También creo que se necesita un zaguero más. Pero también es cierto que hay que darle espacio a los juveniles y que Peñarol se lo está dando", comentó Barragán.

"En el lateral derecho, por ejemplo, no creo que estemos cortos con Franco Escobar porque están Matías Gonzáles, Ignacio Alegre y Kevin Rodríguez. En el caso del extremo tenemos a Brandon Álvarez que es espigado, que es muy técnico y que ha jugado buenos partidos en la Copa de la Liga AUF. En la zaga el cuerpo técnico le ve muy buena proyección a Rodrigo y Facundo Álvez, pero creo que es una zona donde se necesita un jugador de experiencia más", analizó el dirigente que integra la Comisión de Fútbol con Guillermo Varela como presidente, Alejandro González, Zelmar Defrechou, Marcelo Solomita, Nicolás Kakowicz y Mauro Fachola.

A Aguirre se le ofreció al ex Nacional Fabián Noguera, argentino, pero todavía no se ha decidido avanzar para reforzar la zaga.

El período de pases en el fútbol uruguayo cierra el 25 de febrero.

El asado y el importante mensaje que dejó Diego Aguirre

Luego del consejo llegaron a la barbacoa más dirigentes ya que cada consejero podía invitar a uno más, al igual que los delegados.

Ahí se sumó el tercer delegado, Augusto Formento con Nelson Mendiburu, y los consejeros Jorge Nirenberg, Leonardo Giménez, Marcelo Perolini, Federico Terryn, Walter Sobrero, Fernando Jacobo, Mauro Fachola y Pablo Varaldo, entre otros.

Dos funcionarios de la cocina de Los Aromos estuvieron a cargo del asado y ningún dirigente tuvo que llevar bebidas, ya que todo estuvo organizado de antemano.

Se generó entonces un espacio de charla y encuentro que discurrió en un clima muy ameno hasta que Diego Aguirre tomó la palabra y habló unos minutos a toda la dirigencia que estaba sentada.

Aguirre dio un claro mensaje. Pidió unión para este año especial que estará marcado por la contienda electoral, que a pesar de eso se trate de estar "todos juntos" por la causa de Peñarol, sostener la unidad y no ventilar los problemas del club para afuera.

Finalmente, manifestó su confianza en la fortaleza de Peñarol, en el plantel que se está armando sobre una base que viene trabajando con él desde comienzos de 2024 (Washington Aguerre, Maximiliano Olivera, Lucas Hernández, Eduardo Darias, Leonardo Fernández, Javier Cabrera) y sobre todo, convicción de que con esa fortaleza y la unidad dirigencial se llegará al objetivo de volver a ser campeones uruguayos y hacer otra buena Copa Libertadores, lo que implica como primer objetivo sortear la fase de grupos.

Con un aplauso cerrado, los dirigentes celebraron las palabras de la Fiera.