Se le cayó otro pase a Peñarol: Ignacio Laquintana se fue a Huesca, que pelea el descenso en LaLiga 2 de España

En Peñarol se ilusionaron con el posible retorno de Ignacio Laquintana, pero el jugador prefirió tener su primera experiencia europea en el ascenso de España

2 de febrero 2026 - 20:55hs
A Peñarol se le cayó otro pase. El aurinegro se ilusionó con el posible retorno de Ignacio Laquintana, pero el extremo seguirá su carrera en el fútbol español.

Pero el entrenador Diego Aguirre quiere dos jugadores más en ese puesto, donde ya llegó Gastón Togni.

Como esa posibilidad lleva un mes de indefinición, Peñarol apuntó su mira a otros jugadores.

Uno de ellos era Laquintana, pero el futbolista, junto a su agente Marcelo Tejera, buscaron un mercado más fuerte, habida cuenta que el puntero pelea un lugar en la lista para el Mundial 2026.

Si bien el presidente Ignacio Ruglio ilusionó a los hinchas esta mañana, afirmando que Peñarol ya tenía todo acordado con Red Bull Bragantino, para traer a Laquintana a préstamo, un consejero fue mucho más cauto y en diálogo con Referí afirmó: "Lo queremos, pero la prioridad es que vaya Europa, por lo que lo veo muy difícil. Pero hay que esperar que cierren todos los mercados de Europa y ahí veremos si la posibilidad sigue en pie".

Así, Bragantino acordó una cesión hasta mitad de año con Huesca, equipo de LaLiga 2 en España.

Huesca está 18° entre 22 equipos del ascenso español. Tiene 27 puntos tras 24 fechas jugadas y es el equipo que está encima de los cuatro que hoy ocupan plaza de descenso: Real Sociedad B (25), Cultural Leonesa (25), Zaragoza (22) y Mirandés (20).

