Nicolás Vallejo habló sobre los "rumores" de la posible llegada a Peñarol y fue contundente sobre su futuro inminente; mirá el video

El argentino fue consultado por las versiones sobre un posible traspaso a Peñarol y si estaba al tanto de los mismos; mirá el video

27 de enero 2026 - 10:06hs

Nicolás Vallejo habló sobre los rumores de la posibilidad de llegar a Peñarol 

Nicolás Vallejo, el jugador argentino que ha sido uno de los nombres que más ha sonado como un posible refuerzo para Peñarol en este período de pases tras su gran actuación en Liverpool en 2025, habló de la posibilidad de llegar a los carboneros y de su futuro.

El extremo fue fichado en este mercado por León de México, desde donde los aurinegros esperan una posible cesión para que juegue en el equipo de Diego Aguirre, algo que por ahora no ha tenido avances.

Nicolás Vallejo entrenó con León de México, su nuevo club
Nicolás Vallejo entrenó con León de México, su nuevo club

Nicolás Vallejo entrenó con León de México, su nuevo club

Este lunes circuló un video en el que le consultaron a Vallejo por las versiones sobre un posible traspaso a Peñarol y si estaba al tanto de los mismos.

“Sí, obviamente vi, pero simplemente son rumores”, señaló el argentino a la cuenta de X En línea con la Fiera.

La Supercopa Uruguaya
CLÁSICO

Peñarol será local contra Nacional en la Supercopa Uruguaya: están definidos los precios de las entradas y se fijó el horario

Fabián Noguera
PEÑAROL

Fabián Noguera, que en 2023 jugó en Nacional, fue ofrecido a Peñarol y Diego Aguirre analiza su incorporación y también la de un extremo uruguayo libre en la MLS

Además, Vallejo dejó en claro que por el momento está enfocado en su nuevo equipo mexicano.

Leonardo Fernández de Peñarol ante Nicolás Vallejo de Liverpool por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya
Leonardo Fernández de Peñarol ante Nicolás Vallejo de Liverpool por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya

Leonardo Fernández de Peñarol ante Nicolás Vallejo de Liverpool por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya

“Yo tengo la cabeza metida en León, es solamente eso, rumores”, dijo sobre su presente y las versiones de pasar a Peñarol.

Nicolás Vallejo habló sobre los "rumores" de la posibilidad de llegar a Peñarol
Nicolás Vallejo habló sobre los “rumores” de la posibilidad de llegar a Peñarol

Nicolás Vallejo habló sobre los “rumores” de la posibilidad de llegar a Peñarol

