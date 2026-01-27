Nicolás Vallejo habló sobre los "rumores" de la posible llegada a Peñarol y fue contundente sobre su futuro inminente; mirá el video
El argentino fue consultado por las versiones sobre un posible traspaso a Peñarol y si estaba al tanto de los mismos; mirá el video
27 de enero 2026 - 10:06hs
Nicolás Vallejo habló sobre los rumores de la posibilidad de llegar a Peñarol
Nicolás Vallejo, el jugador argentino que ha sido uno de los nombres que más ha sonado como un posible refuerzo para Peñarol en este período de pases tras su gran actuación en Liverpool en 2025, habló de la posibilidad de llegar a los carboneros y de su futuro.
El extremo fue fichado en este mercado por León de México, desde donde los aurinegros esperan una posible cesión para que juegue en el equipo de Diego Aguirre, algo que por ahora no ha tenido avances.
Este lunes circuló un video en el que le consultaron a Vallejo por las versiones sobre un posible traspaso a Peñarol y si estaba al tanto de los mismos.
“Sí, obviamente vi, pero simplemente son rumores”, señaló el argentino a la cuenta de X En línea con la Fiera.