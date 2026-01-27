Nicolás Vallejo habló sobre los "rumores" de la posible llegada a Peñarol y fue contundente sobre su futuro inminente; mirá el video

Nicolás Vallejo habló sobre los rumores de la posibilidad de llegar a Peñarol

Nicolás Vallejo , el jugador argentino que ha sido uno de los nombres que más ha sonado como un posible refuerzo para Peñarol en este período de pases tras su gran actuación en Liverpool en 2025, habló de la posibilidad de llegar a los carboneros y de su futuro.

El extremo fue fichado en este mercado por León de México, desde donde los aurinegros esperan una posible cesión para que juegue en el equipo de Diego Aguirre, algo que por ahora no ha tenido avances.

Este lunes circuló un video en el que le consultaron a Vallejo por las versiones sobre un posible traspaso a Peñarol y si estaba al tanto de los mismos.

Nicolás Vallejo entrenó con León de México, su nuevo club

“Sí, obviamente vi, pero simplemente son rumores”, señaló el argentino a la cuenta de X En línea con la Fiera.

Además, Vallejo dejó en claro que por el momento está enfocado en su nuevo equipo mexicano.

20251116 Leonardo Fernández de Peñarol ante Nicolás Vallejo de Liverpool por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya Leonardo Fernández de Peñarol ante Nicolás Vallejo de Liverpool por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya FOTO: Ignacio Mereola/FocoUy

“Yo tengo la cabeza metida en León, es solamente eso, rumores”, dijo sobre su presente y las versiones de pasar a Peñarol.