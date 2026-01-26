Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / CLÁSICO

Peñarol será local contra Nacional en la Supercopa Uruguaya: están definidos los precios de las entradas y se fijó el horario

Se sorteó este lunes la localía administrativa para el clásico del domingo donde se definirá la Supercopa Uruguaya

26 de enero 2026 - 19:59hs
La Supercopa Uruguaya

La Supercopa Uruguaya

Foto: Inés Guimaraens

Peñarol será locatario contra Nacional este domingo cuando ambos grandes se enfrenten por la Supercopa Uruguaya en el Estadio Centenario.

El sorteo se llevó a cabo este lunes en la sede de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), sobre la hora 19.00.

Por una sugerencia del Ministerio del Interior, el clásico comenzará a la hora 20.00, de modo tal de que el ingreso de las hinchadas y el comienzo mismo del cotejo se dé con luz solar.

Peñarol ocupará el vestuario locatario y el banco de suplentes que da espaldas al primer juez asistente. Sus hinchas irán, como ya es costumbre, a la Tribuna Ámsterdam y los de Nacional lo harán a la Tribuna Colombes.

jadson viera comienza a definir el equipo de nacional para el clasico ante penarol, en una semana en la que quiere confirmaciones para evitar sorpresas y con las interrogantes de oliva y bais
NACIONAL

Jadson Viera comienza a definir el equipo de Nacional para el clásico ante Peñarol, en una semana en la que quiere "confirmaciones" para evitar sorpresas y con las interrogantes de Oliva y Bais

Diego Aguirre 
NACIONAL

Diego Aguirre comenzó la semana previa al clásico ante Peñarol con incertidumbre por los pases que faltan y preocupación por las lesiones

Precios de las entradas para Peñarol vs Nacional por la Supercopa Uruguaya

Los clubes acordaron este lunes los precios de las entradas.

En la Ámsterdam y Colombes serán de $ 750 las generales y $ 400 para socios.

En la Tribuna Olímpica será de $ 1.100 las generales y $ 600 los socios.

En la Tribuna América serán de $ 1.400 las generales y $ 740 para socios.

Los menores de 10 años ingresarán gratis.

En las próximas horas se diseñará un importante operativo de seguridad que nuevamente dispondrá de un pulmón para la Tribuna Olímpica.

Seguí leyendo

Las más leídas

Luis Suárez festejó sus 39 años
URUGUAYOS

"Ahora sí": Luis Suárez festejó su cumpleaños en familia tras jugar en Perú con Inter Miami; mirá las fotos

Paulo Pezzolano en Inter
URUGUAYOS

Paulo Pezzolano se ganó los aplausos tras el gran triunfo 4-2 de Internacional ante Gremio en el clásico por el Campeonato Gaúcho

Colo Colo
CHILE

Era verdad: jugador de Colo Colo que se tomó la rodilla tras picarle el penal a Washington Aguerre de Peñarol, sufrió fractura de rótula

Agustín Soria fue campeón en Al Sadd de Qatar
URUGUAYOS

El uruguayo que ganó su primer título en Qatar en una final en la que se destacó su compañero Roberto Firmino con un doblete y un gol agónico

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos