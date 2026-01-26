Peñarol será local contra Nacional en la Supercopa Uruguaya: están definidos los precios de las entradas y se fijó el horario

Peñarol será locatario contra Nacional este domingo cuando ambos grandes se enfrenten por la Supercopa Uruguaya en el Estadio Centenario.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

El sorteo se llevó a cabo este lunes en la sede de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), sobre la hora 19.00.

Por una sugerencia del Ministerio del Interior, el clásico comenzará a la hora 20.00 , de modo tal de que el ingreso de las hinchadas y el comienzo mismo del cotejo se dé con luz solar.

Peñarol ocupará el vestuario locatario y el banco de suplentes que da espaldas al primer juez asistente. Sus hinchas irán, como ya es costumbre, a la Tribuna Ámsterdam y los de Nacional lo harán a la Tribuna Colombes.

NACIONAL Diego Aguirre comenzó la semana previa al clásico ante Peñarol con incertidumbre por los pases que faltan y preocupación por las lesiones

NACIONAL Jadson Viera comienza a definir el equipo de Nacional para el clásico ante Peñarol, en una semana en la que quiere "confirmaciones" para evitar sorpresas y con las interrogantes de Oliva y Bais

Precios de las entradas para Peñarol vs Nacional por la Supercopa Uruguaya

Los clubes acordaron este lunes los precios de las entradas.

En la Ámsterdam y Colombes serán de $ 750 las generales y $ 400 para socios.

En la Tribuna Olímpica será de $ 1.100 las generales y $ 600 los socios.

En la Tribuna América serán de $ 1.400 las generales y $ 740 para socios.

Los menores de 10 años ingresarán gratis.

En las próximas horas se diseñará un importante operativo de seguridad que nuevamente dispondrá de un pulmón para la Tribuna Olímpica.