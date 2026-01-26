Jadson Viera comienza a definir el equipo de Nacional para el clásico ante Peñarol, en una semana en la que quiere "confirmaciones" para evitar sorpresas y con las interrogantes de Oliva y Bais

Jadson Viera y el plantel de Nacional comenzaron una nueva semana de entrenamientos, ya con el objetivo en la final de la Supercopa Uruguaya ante Peñarol del próximo domingo en el Estadio Centenario, clásico que tendrá en juego el primer título del año.

Los tricolores tuvieron este sábado su primer partido con su principal equipo y sus nuevos fichajes en el Gran Parque Central y ante sus hinchas, frente a Deportes Concepción de Chile, luego de dos juegos a puertas cerradas con sus jugadores más importantes.

La alineación fue con Luis Mejía; Juan de Dios Pintado, Sebastián Coates, Julián Millán, Federico Bais; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio; Juan Cruz de los Santos, Nicolás López, Gonzalo Carneiro; y Maximiliano Gómez.

Tras el partido, Jadson Viera habló en conferencia y dio algunas pistas de cara al clásico del domingo próximo.

“Lo ideal es con estos jugadores llegar a la final”, señaló el DT tricolor. Sobre el equipo, comentó: “Lo tengo claro, después en la semana lo vamos a ir trabajando, pero ya lo tengo bastante claro por lo menos en la idea inicial”.

20260124 nacional deportes concepcion amistoso (30) Foto: Gastón Britos/ FocoUy

Pero también remarcó que no quiere tener sorpresas ante posibles bajas de último momento y quedarse sin alguno de sus jugadores en la previa de la Supercopa Uruguaya.

“Voy a tener muy claro que el martes quiero tener confirmaciones, porque no quiero prepara algo y después no estar”, dijo, dejando en claro que quiere mantener a su plantel por lo menos hasta la final.

Oliva, entre la salida y su inclusión en el equipo

Christian Oliva no estuvo el pasado sábado en el Gran Parque Central para cuidarlo luego de haber superado la parte más fuerte de la pretemporada.

20260124 christian oliva nacional deportes concepcion amistoso (23) Foto: Gastón Britos/ FocoUy

“Fue el único jugador con un tema de precaución, de algo que venía del año pasado”, explicó Jadson Viera, quien agregó que “está a predisposición” para la final del domingo.

“Seguramente va a estar con nosotros, ojalá que puedan estar todos”, sostuvo.

El entrenador quiere al volante a la orden el domingo, lo que abre la posibilidad de que entre al equipo y se meta en el mediocampo, con la posibilidad de que juegue con tres, o que mantenga dos, como el sábado, cuando colocó a Luciano Boggio y Lucas Rodríguez, autor del gol.

Pero Oliva es uno de los jugadores que tiene posibilidad de salir, ya que desde hace varias semanas suena para el fútbol de Arabia Saudita y en el club no impedirán su salida.

Aunque en el club quieren que se quede hasta el domingo, que se vaya, en caso de irse, luego de la final, algo que también es el deseo del mediocampista.

¿Apostará por el juvenil Bais?

La otra gran interrogante es si Jadson Viera colocará al juvenil Federico Bais en el lateral izquierdo, quien ha sido utilizado por el entrenador y que fue titular el sábado ante Deportes Concepción.

20260124 federico bais nacional deportes concepcion amistoso (31) Foto: Gastón Britos/ FocoUy

Todo indica que el futbolista de 17 años le ha ganado la pulseada al colombiano Juan Pablo Patiño, quien comenzó el año como uno de los jugadores que se iba a proyectar, pero que parece no conformar al entrenador.

El sábado, Bais jugó hasta los 75 minutos y fue reemplazado por Patiño.

Los otros cambios que hizo Viera fueron a los 64’, con el debut de Maximiliano Silvera por Gonzalo Carneiro y el ingreso de Agustín Dos Santos, de los mejores en la Copa de la Liga AUF, por Nicolás López.

20260125 Maximiliano Silvera Nacional Universidad de Concepción Serie Río de la Plata, debut estreno. Foto: Dante Fernández/Focouy Maximiliano Silvera Foto: Dante Fernández/Focouy

Sobre Silvera, quien llegó desde Peñarol, el técnico albo dijo que “ha estado muy bien”. “Es un jugador de desmarque, de equipo. Él quería estar acá, su decisión fue esa, más allá de que fue fuerte o no su decisión fue esa. Quien llega se siente muy bien, el espíritu del equipo es ese".

Luego, a los 75, entró Emiliano Ancheta por Juan Pintado y Exequiel Mereles por Luciano Boggio, y a los 82’ Agustín Vera por Lucas Rodríguez, Jhon Guzmán por Juan Cruz de los Santos y Nicolas Lodeiro por Maxi Gómez.

“No estoy probando, estoy observando, rendimientos y situaciones”, dijo Jadson Viera tras el partido.

“Estoy viendo, ya tengo claro lo que voy a hacer”, agregó el técnico, quien parece tener encaminado el equipo para la final ante Peñarol, si bien debe confirmar pequeños detalles y podría buscar sorprender como hizo en las finales con el ingreso de Christian Ebere.