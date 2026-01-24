Jadson Viera tras la victoria de Nacional en su estreno en 2026: el once inicial contra Peñarol que ya tiene "claro" y la espera de una semana "muy intensa"

El entrenador de Nacional , Jadson Viera, aseguró que ya tiene "claro" el equipo que pondrá contra Peñarol por la final de la Supercopa Uruguaya , que se jugará el próximo domingo 1º de febrero, y auguró que se viene una semana "muy intensa" para el tricolor , en una conferencia de prensa realizada luego de la victoria 1-0 en el amistoso ante Deportes Concepción , en el debut del primer equipo albo en el 2026.

En primer lugar, Viera afirmó que el sistema con el que comenzó el partido, un 4-3-1-2 , era una táctica que quería ver porque entiende que le permite al equipo generar "varias situaciones de gol". "Hay ciertos sistemas que te dejan más descubierto con algunas cosas , y potenciás otras del equipo. No nos van a ver con un único sistema", adelantó.

"La idea era terminar con un triunfo en casa, con varios jugadores con muchos minutos, y no tener ninguna lesión", continuó el DT, que afirmó que ahora van a "descansar mañana y pensar en la final" contra Peñarol.

Al técnico también le preguntaron si ya sabe con qué once inicial saldrá a la final, y contestó: "Ya tengo claro lo que voy a hacer".

Viera cree que la semana previa al clásico será "muy intensa por varias situaciones", sobre todo en lo que respecta al periodo de pases. El entrenador expresó que "puede ser que lleguen y puede ser que se vayan" jugadores en los próximos días, pero remarcó que quiere tener "confirmaciones" para el día martes.

Consultado sobre si le preocupa el puesto del lateral izquierdo, en el que hoy jugó el juvenil Federico Bais y en el que Nacional busca a Camilo Cándido, Viera negó esa afirmación, y explicó que está "probando, observando rendimientos y situaciones, cómo se va sintiendo cada uno".

"Ya tengo claro lo que voy a hacer", reiteró, "pero voy observando, y hay algunos rendimientos que han sido muy buenos, otros vamos a ir mejorando", añadió.

Por último, Viera se refirió al rendimiento de Maximiliano Silvera, que debutó con la camiseta tricolor este sábado y que estará en la mira durante la próxima semana porque se enfrentará a Peñarol, su exequipo. "Silvera ha estado muy bien, es un jugador de desmarque, de equipo. Él quería estar acá, su decisión fue esa, más allá de que fue fuerte o no su decisión fue esa. Quien llega se siente muy bien, el espíritu del equipo es ese", declaró al respecto el DT.