Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / CONFERENCIA

Jadson Viera tras la victoria de Nacional en su estreno en 2026: el once inicial contra Peñarol que ya tiene "claro" y la espera de una semana "muy intensa"

Viera expresó que "puede ser que lleguen y puede ser que se vayan" jugadores en los próximos días, y pidió "confirmaciones" para el día martes

24 de enero 2026 - 23:27hs
20260124 jadson viera nacional deportes concepcion amistoso (34)
Foto: Gastón Britos/ FocoUy

El entrenador de Nacional, Jadson Viera, aseguró que ya tiene "claro" el equipo que pondrá contra Peñarol por la final de la Supercopa Uruguaya, que se jugará el próximo domingo 1º de febrero, y auguró que se viene una semana "muy intensa" para el tricolor, en una conferencia de prensa realizada luego de la victoria 1-0 en el amistoso ante Deportes Concepción, en el debut del primer equipo albo en el 2026.

En primer lugar, Viera afirmó que el sistema con el que comenzó el partido, un 4-3-1-2, era una táctica que quería ver porque entiende que le permite al equipo generar "varias situaciones de gol". "Hay ciertos sistemas que te dejan más descubierto con algunas cosas, y potenciás otras del equipo. No nos van a ver con un único sistema", adelantó.

"La idea era terminar con un triunfo en casa, con varios jugadores con muchos minutos, y no tener ninguna lesión", continuó el DT, que afirmó que ahora van a "descansar mañana y pensar en la final" contra Peñarol.

Al técnico también le preguntaron si ya sabe con qué once inicial saldrá a la final, y contestó: "Ya tengo claro lo que voy a hacer".

La foto del plantel de Nacional de 2026
EN VIVO

Nacional le ganó 1-0 a Deportes Concepción con gol de Lucas Rodríguez en su primer partido del 2026, en el que debutó Maximiliano Silvera

Maximiliano Silvera y Maximiliano Olivera juntos en Peñarol, marcando a Nicolás Schiappacasse
POLÉMICA

Maxi Olivera sobre la salida de Maxi Silvera de Peñarol a Nacional: la posible "traición" por negociar durante la final y por qué no le escribió al delantero

Viera cree que la semana previa al clásico será "muy intensa por varias situaciones", sobre todo en lo que respecta al periodo de pases. El entrenador expresó que "puede ser que lleguen y puede ser que se vayan" jugadores en los próximos días, pero remarcó que quiere tener "confirmaciones" para el día martes.

Consultado sobre si le preocupa el puesto del lateral izquierdo, en el que hoy jugó el juvenil Federico Bais y en el que Nacional busca a Camilo Cándido, Viera negó esa afirmación, y explicó que está "probando, observando rendimientos y situaciones, cómo se va sintiendo cada uno".

"Ya tengo claro lo que voy a hacer", reiteró, "pero voy observando, y hay algunos rendimientos que han sido muy buenos, otros vamos a ir mejorando", añadió.

Por último, Viera se refirió al rendimiento de Maximiliano Silvera, que debutó con la camiseta tricolor este sábado y que estará en la mira durante la próxima semana porque se enfrentará a Peñarol, su exequipo. "Silvera ha estado muy bien, es un jugador de desmarque, de equipo. Él quería estar acá, su decisión fue esa, más allá de que fue fuerte o no su decisión fue esa. Quien llega se siente muy bien, el espíritu del equipo es ese", declaró al respecto el DT.

Temas:

jadson viera Nacional Peñarol Supercopa Uruguaya Maximiliano Silvera

Seguí leyendo

Las más leídas

La foto del plantel de Nacional de 2026
EN VIVO

Nacional le ganó 1-0 a Deportes Concepción con gol de Lucas Rodríguez en su primer partido del 2026, en el que debutó Maximiliano Silvera

Jadson Viera en Nacional vs Deportivo Maldonado
NACIONAL

A qué hora juega hoy Nacional vs Deportes Concepción por la Serie Río de la Plata, entradas y dónde verlo

Federico Valverde defendiendo a Real Madrid
ESPAÑA

A qué hora juega hoy Real Madrid de Federico Valverde frente a Villarreal de Santiago Mouriño y dónde verlo

Federico Valverde en el Real Madrid
ESPAÑA

Con Federico Valverde titular y silbado, Real Madrid venció a Villarreal 2-0 con dos goles de Mbappé y trepó a la punta de LaLiga de España

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos