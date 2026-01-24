Maxi Olivera sobre la salida de Maxi Silvera de Peñarol a Nacional: la posible "traición" por negociar durante la final y por qué no le escribió al delantero

Maximiliano Silvera y Maximiliano Olivera juntos en Peñarol, marcando a Nicolás Schiappacasse Foto: Inés Guimaraens

El capitán de Peñarol, Maximiliano Olivera, se refirió a la salida de Maximiliano Silvera del carbonero a Nacional, uno de los pases más resonantes del actual mercado. El lateral izquierdo dijo que quedó "sorprendido" tras conocer la decisión de su excompañero, y conversó sobre la posibilidad de que el delantero haya negociado con el tricolor durante las finales clásicas de la Liga AUF Uruguaya 2025.

En una entrevista con la página partidaria Oro y Carbón TV, Olivera dijo que lo que más le llamó la atención fue el momento en el que habría comenzado la negociación entre Silvera y Nacional, con la posibilidad de que "haya firmado antes o que ya haya hablado antes de la final".

"Creo que eso sí sería una traición y una falta de respeto, más que de club a club, a tus compañeros que se están jugando la vida en esos partidos y vos estás negociando con el tradicional rival. Él dice que no pero su vicepresidente (Flavio Perchman) y su entrenador (Jadson Viera) dicen que sí", criticó el capitán mirasol.

De todas formas, el lateral intentó sacarle relevancia al tema, y aseguró que Silvera "es un buen jugador y nada más" y no es alguien que le "quite el sueño" de ver en Peñarol, ya que le gustan los futbolistas que "generan algo más, los que sienten la camiseta y dejan todo por este club, como son los que tenemos ahora, Mati Arezo, Facu Batista o Abel Hernández". "Los que no quieran estar acá que no estén", añadió.

Por otra parte, Olivera reconoció que no habló con Silvera cuando se empezó a rumorear su posible salida a Nacional: "Yo no hablé con él. Capaz que como capitán lo tendría que haber hecho", expresó, aunque entiende que "tendría que haber sido él el que se comunicara". En ese sentido, el capitán marcó que Silvera le escribió el 31 de diciembre de 2025, antes de finalizar su contrato con Peñarol y firmar su vínculo con Nacional, "para avisar antes", pero decidió no responderle porque "estaba caliente" y no creía que fuera a "sumar" escribirle, por lo que también decidió mantenerse al margen de la situación.