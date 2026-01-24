Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / POLÉMICA

Maxi Olivera sobre la salida de Maxi Silvera de Peñarol a Nacional: la posible "traición" por negociar durante la final y por qué no le escribió al delantero

El capitán de Peñarol dijo que Silvera "es un buen jugador y nada más" y no es alguien que le "quite el sueño" de ver en el carbonero

24 de enero 2026 - 17:33hs
Maximiliano Silvera y Maximiliano Olivera juntos en Peñarol, marcando a Nicolás Schiappacasse

Maximiliano Silvera y Maximiliano Olivera juntos en Peñarol, marcando a Nicolás Schiappacasse

Foto: Inés Guimaraens

El capitán de Peñarol, Maximiliano Olivera, se refirió a la salida de Maximiliano Silvera del carbonero a Nacional, uno de los pases más resonantes del actual mercado. El lateral izquierdo dijo que quedó "sorprendido" tras conocer la decisión de su excompañero, y conversó sobre la posibilidad de que el delantero haya negociado con el tricolor durante las finales clásicas de la Liga AUF Uruguaya 2025.

En una entrevista con la página partidaria Oro y Carbón TV, Olivera dijo que lo que más le llamó la atención fue el momento en el que habría comenzado la negociación entre Silvera y Nacional, con la posibilidad de que "haya firmado antes o que ya haya hablado antes de la final".

"Creo que eso sí sería una traición y una falta de respeto, más que de club a club, a tus compañeros que se están jugando la vida en esos partidos y vos estás negociando con el tradicional rival. Él dice que no pero su vicepresidente (Flavio Perchman) y su entrenador (Jadson Viera) dicen que sí", criticó el capitán mirasol.

De todas formas, el lateral intentó sacarle relevancia al tema, y aseguró que Silvera "es un buen jugador y nada más" y no es alguien que le "quite el sueño" de ver en Peñarol, ya que le gustan los futbolistas que "generan algo más, los que sienten la camiseta y dejan todo por este club, como son los que tenemos ahora, Mati Arezo, Facu Batista o Abel Hernández". "Los que no quieran estar acá que no estén", añadió.

Maximiliano Silvera en Los Céspedes
NACIONAL

"Hay que repetir lo del año pasado e ir por más": Maximiliano Silvera contó lo que le dijo a sus nuevos compañeros de Nacional y vive con "felicidad" sus primeros días en los tricolores tras dejar Peñarol

los elogios y aplausos para el nuevo goleador de penarol, brandon alvarez, el saludo para diego aguirre y el orgullo de julio mozzo: los voy a llamar hombres
PEÑAROL

Los elogios y aplausos para el nuevo goleador de Peñarol, Brandon Álvarez, el saludo para Diego Aguirre y el orgullo de Julio Mozzo: "Los voy a llamar hombres"

Por otra parte, Olivera reconoció que no habló con Silvera cuando se empezó a rumorear su posible salida a Nacional: "Yo no hablé con él. Capaz que como capitán lo tendría que haber hecho", expresó, aunque entiende que "tendría que haber sido él el que se comunicara".

En ese sentido, el capitán marcó que Silvera le escribió el 31 de diciembre de 2025, antes de finalizar su contrato con Peñarol y firmar su vínculo con Nacional, "para avisar antes", pero decidió no responderle porque "estaba caliente" y no creía que fuera a "sumar" escribirle, por lo que también decidió mantenerse al margen de la situación.

Temas:

Peñarol Maximiliano Olivera Maximiliano Silvera Nacional Liga AUF Uruguaya

Seguí leyendo

Las más leídas

Bruno Antúnez fue la figura en la definición por penales, atajó dos y clasificó a Boston River a la final de la Copa de la Liga AUF
FÚTBOL DE VERANO

Peñarol 2 (2)-2 (4) Boston River: los juveniles aurinegros dieron la talla pero los del sastre ganaron por penales y clasificaron a la final de la Copa de la Liga AUF

Jadson Viera en Nacional vs Deportivo Maldonado
NACIONAL

A qué hora juega hoy Nacional vs Deportes Concepción por la Serie Río de la Plata, entradas y dónde verlo

Los elogios y aplausos para el nuevo goleador de Peñarol, Brandon Álvarez, el saludo para Diego Aguirre y el orgullo de Julio Mozzo: Los voy a llamar hombres
PEÑAROL

Los elogios y aplausos para el nuevo goleador de Peñarol, Brandon Álvarez, el saludo para Diego Aguirre y el orgullo de Julio Mozzo: "Los voy a llamar hombres"

Federico Valverde defendiendo a Real Madrid
ESPAÑA

A qué hora juega hoy Real Madrid de Federico Valverde frente a Villarreal de Santiago Mouriño y dónde verlo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos