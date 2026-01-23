Así será la presentación del plantel de Nacional en el partido en el que Jadson Viera hará su último test para la final de la Supercopa Uruguaya ante Peñarol

Nacional tendrá la presentación de su plantel 2026 este sábado en el Gran Parque Central, en el primer amistoso en el que Jadson Viera colocará a sus principales futbolistas y que será el test previo a la final de la Supercopa Uruguaya ante Peñarol del próximo domingo 1° de febrero en el Estadio Centenario.

A ocho días del clásico en el que estará en juego el primer título oficial del año, los tricolores tendrán su primer encuentro con sus figuras y fichajes ante Deportes Concepción de Chile, desde la hora 21:00 en el marco de la Serie Río de la Plata.

Antes del encuentro, Nacional hará la presentación de su plantel 2026, con sus nuevos fichajes, si bien puede haber más contrataciones en un período de pases que sigue abierto.

Hasta el momento, las altas son el colombiano Jhon Guzmán, Baltasar Barcia, Agustín Vera, el argentino Tomás Verón Luppi, Maximiliano Silvera y Juan de Dios Pintado.

A las 20 horas, cuando los jugadores salgan a hacer la entrada en calor, serán anunciados por altavoz y en la pantalla gigante.

Jadson Viera en la pretemporada 2026 de Nacional Jadson Viera en la pretemporada 2026 de Nacional Foto: Nacional

Por eso, desde el club tricolor invitan a sus hinchas a que vayan con antelación al Parque para darles la bienvenida a sus jugadores en el comienzo de la nueva temporada, en la que buscarán el bicampeonato uruguayo.

Las entradas para el partido van desde los $ 300 a $ 800 las generales, para socios de entre $ 150 a $ 400, y se comercializan a través de Tickantel.

Jadson Viera y el último ensayo antes de la final de la Supercopa

El entrenador tricolor destacó que el partido de este sábado le servirá de pruebas para la final ante Peñarol por la Supercopa Uruguaya.

En ese sentido, este sábado por la mañana iba a haber un amistoso a puertas cerradas, pero según supo Referí se suspendió en las últimas horas.

Por eso, el partido ante Concepción tendrá más relevancia para el cuerpo técnico.

20250117 Tomás Verón Lupi Nacional debut ante River Plate Parque Saroldi Copa de la Liga AUF. Foto: @Nacional Tomás Verón Lupi Foto: @Nacional

Consultado este jueves en rueda de prensa por si en el encuentro va a poner al equipo del clásico, dijo: “Voy a presentar varios jugadores, he trabajado varios sistemas también, vamos saliendo de una pretemporada bastante dura y mi única preocupación eran que todos estuvieran bien, que sumaran minutos y que los juveniles tuvieran sus presentaciones. Vamos a tener varios minutos del plantel principal, por así decir”, señaló.

Nacional jugó dos amistosos a puertas cerradas y con sus principales jugadores. El primero fue ante Danubio el pasado sábado 17 de enero y tuvo triunfo franjeado por 5-1 en el Gran Parque Central.

Ese día el once inicial tricolor fue con un 4-4-3: Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Juan Pablo Patiño; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio y Nicolás Lodeiro; Nicolás López, Maximiliano Gómez y Gonzalo Carneiro.

Juan Pablo Patiño Juan Pablo Patiño en la cancha del Gran Parque Central en el primer amistoso que jugó Nacional en este 2026

El segundo partido interno fue ante Defensor Sporting este miércoles y el equipo tuvo cambios: Luis Mejía; Juan Pintado, Sebastián Coates, Julián Millán y el juvenil Federico Bais; Luciano Boggio y Christian Oliva en el medio, y Juan Cruz de los Santos, Nicolás López, Maximiliano Gómez y Gonzalo Carneiro. Los albos ganaron 1-0 con gol de Maxi Gómez.

Ante la pregunta de si este sábado se iba a ver el equipo de Jadson en 2026, respondió: “No sé, voy a ver bien”. “El partido del sábado es un partido en el que vamos a tratar de dar lo mejor, pero estamos pensando en la final, entonces eso es lo que queremos nosotros. Nada va a cambiar nada y sí vamos a seguir dentro de lo que tenemos pensado para llegar bien a la primera final”.

El DT agregó que el cuerpo técnico “siempre estuvo” con la mira en el clásico del 1° de febrero y destacó que sus jugadores “por suerte” están “todos bien” en medio de la dura preparación.

Maxi Silvera Foto: Federico Gutiérrez/ FocoUy

Consultado por Maxi Silvera y el colombiano Jhon Guzmán, dos de los refuerzos, señaló que los ha visto “muy bien”. “A Silvera ya lo conocíamos y ha caído muy bien, su parte profesional y su parte humana. Y John por un tema de cupos (no ha podido jugar), y nos ha dejado buenas sensaciones”.