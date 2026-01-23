La vidriera: los juveniles que utilizó Nacional en la Copa de la Liga AUF y las chances que tienen de entrar en los planes de Jadson Viera

Este jueves Nacional quedó eliminado de la Copa de la Liga AUF , el torneo amistoso de verano organizado por la Asociación Uruguaya de Fútbol, tras perder por penales contra Progreso en semifinales. A pesar de no llevarse el trofeo, la copa veraniega le sirvió al tricolor para probar a varios juveniles del club.

Tras el final del encuentro, el entrenador tricolor Jadson Viera explicó en una entrevista con DSports que aunque "nunca es lindo perder", el foco de Nacional en este torneo estuvo en la preparación de cara a la temporada y la evaluación de los jugadores jóvenes.

"Teníamos muchos jugadores de 16 y 17 años. Muchos de ellos confirmaron un montón de cosas y tenemos que seguir trabajando", afirmó el DT, y agregó que aunque querían llegar a la final se optó por "una preparación de varios equipos y que los chicos tuvieran la posibilidad de confirmar en cancha todo lo bueno que hicieron".

Además, indicó que no tiene planeado dar juveniles a préstamo ya que piensa darles minutos, y entiende que si no llega otra alta "se completa un buen plantel" con sus nombres.

En los tres partidos de Nacional en la copa, Viera hizo debutar en el primer equipo tricolor a ocho juveniles de entre 17 y 19 años. Algunos de ellos apenas superaron los 20 minutos en el torneo, mientras que otros disputaron casi o todos los minutos del tricolor, como el volante Luciano González y el extremo Rodrigo Martínez.

Además, Jadson aprovechó la instancia para darle minutos a dos de las máximas promesas de la institución, que solo contaban con un puñado de minutos en Primera: Tomás Viera y Agustín dos Santos.

Los ocho juveniles de Nacional que debutaron en la Copa de la Liga AUF y sus chances de jugar en el 2026

El zaguero: Luciano Rodríguez, 18 años

Luciano Rodríguez Luciano Rodríguez

El zaguero categoría 2007, de 1,93 metros de altura, jugó solo 20 minutos en la Copa de la Liga, repartidos en dos encuentros: disputó los últimos cinco minutos del partido ante Deportivo Maldonado por octavos de final y los últimos 15 ante Cerro Largo, por los cuartos.

Nacional busca un nuevo zaguero para acompañar a Sebastián Coates y Julián Millán, con Agustín Rogel como principal candidato. Actualmente Paolo Calione y Tomás Viera son las opciones que le siguen a los dos defensas centrales titulares, por lo que Rodríguez cuenta, en principio, con pocas opciones para jugar este año.

Los laterales: Federico Bais (17), Román Clematte (18) y Luciano Montaos (18)

Federico Bais Federico Bais

Bais, lateral volante por izquierda de 2008 (que cumplirá 18 años el próximo 29 de enero) jugó 117 minutos en la Copa de la Liga. Entró a los 63 minutos contra Deportivo Maldonado y jugó los 90 contra Cerro Largo.

Clematte, zaguero y lateral izquierdo de la categoría 2007, solo jugó 27 minutos ante el Depor como lateral. Montaos, lateral zurdo de la 2007, sumó 51 minutos en tres partidos (23 contra Deportivo, 21 contra Cerro Largo y 7 con Progreso). Ambos erraron un penal en una de las tres tandas que afrontó Nacional: el primero en octavos y el segundo en cuartos.

Con Juan Pablo Patiño como único lateral izquierdo natural del plantel principal tricolor, Bais entró en la consideración de Jadson Viera en los últimos días. Incluso el jugador fue titular en el último amistoso del equipo ante Defensor Sporting. A ello se suma que Axel Frugone se fue del club y es nuevo jugador del violeta. Clematte y Montaos están un paso por detrás.

La posible llegada de Camilo Cándido a Nacional puede amenazar la influencia de estos juveniles en el año.

Los volantes: Luciano González (17) y Jonathan Dalmas (19)

20250401 Luciano González, Selección de Uruguay sub 17. Foto: @Uruguay Luciano González con la selección uruguaya sub-17 Foto: @Uruguay

Luciano González, volante de la categoría 2008, fue el debutante de Nacional con más participación en la Copa de la Liga: disputó todos los minutos de los tres partidos. También pateó en las tres tandas, con dos aciertos ante Deportivo Maldonado y Cerro Largo y un penal errado ante Progreso.

Jonathan Dalmas, de la categoría 2006, jugó 23 minutos entre dos encuentros. Entró faltando 16 minutos contra Depor, y jugó los últimos 7 contra Progreso.

González fue sparring de la selección uruguaya durante el 2025, y su participación en la copa deja a entrever la posibilidad de que tenga minutos durante el 2026.

Tiene la desventaja de contar con mucha competencia en su puesto: Christian Oliva, John Guzmán, Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Agustín dos Santos, Agustín Vera y Nicolás Lodeiro pelean por tres cupos en el medio.

El extremo: Rodrigo Martínez (17)

Rodrigo Martínez en su debut en Nacional Rodrigo Martínez en su debut en Nacional

Martínez, extremo por ambas bandas nacido en 2008, fue el tercer juvenil tricolor con más minutos en el torneo amistoso: jugó los 90 en octavos y cuartos, y 83 en las semis. Convirtió su penal en la tanda contra Deportivo Maldonado, pero erró su tiro contra Cerro Largo.

En 2025 fue campeón uruguayo sub 17 con los tricolores y redondeó una gran actuación en la que se destacó por sus goles de tiro libre, con cuatro anotados de esa forma, con pie derecho, uno de ellos ante Peñarol en las finales.

Juan Cruz de los Santos, Tomás Verón Lupi y Exequiel Mereles están por encima en la consideración de Jadson Viera.

El delantero: Pavel Núñez (19)

Pavel Núñez en la práctica de Nacional Pavel Núñez en una práctica de Nacional Foto: Nacional

El nueve de la categoría 2006 comenzó como titular en la copa, con 74 minutos de juego ante Deportivo Maldonado, pero luego perdió lugar ante la vuelta de Christian Ebere: en cuartos jugó 21 minutos y en semis entró en los últimos 7.

Nacional tiene cinco delanteros para dos puestos: Nicolás López, Gonzalo Carneiro, Christian Ebere, Maximiliano Gómez y Maximiliano Silvera. En ese contexto, parece difícil que Núñez cuente con minutos.

Tomás Viera y Agustín dos Santos, los juveniles de Nacional que más aprovecharon la Copa de la Liga

Tomás Viera

Tomás Viera en la práctica de Nacional Tomás Viera en una práctica de Nacional Foto: Nacional

Tomás Viera es uno de los jugadores con más proyección de Nacional. El zaguero de 19 años y 1,82 metros vio cortado su progreso tras sufrir una lesión de ligamentos cruzados a fines de 2024, que le impidió disputar el Sudamericano Sub-20 con la selección uruguaya.

Tras recuperarse a mediados de 2025, el defensor debutó en Primera contra Danubio por el Torneo Clausura, partido en el que jugó sus únicos 34 minutos con el plantel principal de Nacional hasta el momento.

En la Copa de la Liga, Viera jugó casi todos los minutos del tricolor: solo se perdió los últimos 16 minutos del partido ante Deportivo Maldonado por los octavos. Convirtió su penal en la tanda contra Cerro Largo.

Tiene a Coates y Millán por delante, pero mientras Nacional no concrete la llegada de otro zaguero de experiencia, Viera pelea el tercer cupo de la zaga con Paolo Calione, que jugó todos los minutos del torneo y acumula 19 partidos en la Primera de Nacional.

Agustín dos Santos

Agustín Dos Santos Agustín Dos Santos celebra su gol ante Cerro Largo Foto: Leonardo Carreño / FocoUy

Dos Santos, volante ofensivo de 17 años, fue uno de los mejores jugadores de Nacional en el torneo amistoso, en el que disputó todos los minutos.

El nacido en Salto se destacó con un gol ante Cerro Largo, y participó de las tres tandas de penales: anotó en las dos primeras y erró su remate ante Progreso.

El juvenil disputó seis partidos en la Primera de Nacional durante el 2025. Acumuló 133 minutos en cuatro partidos de la Liga AUF Uruguaya, dos de ellos como titular, y otros 38 minutos repartidos en dos encuentros de la Copa AUF Uruguay.

Está en un puesto con muchos candidatos (Oliva, Guzmán, Rodríguez, Boggio, Vera y Lodeiro), pero su experiencia previa y su buen rendimiento en la copa de verano pueden dar a Dos Santos un empujón para contar con más minutos en el 2026.

El caso de Nicolás Ramos

Nicolás Ramos en la pretemporada 2026 de Nacional Nicolás Ramos en la pretemporada 2026 de Nacional

Otro de los jóvenes que tuvo minutos en el tricolor durante la Copa de la Liga fue Nicolás Ramos, zaguero de 20 años que tuvo su primera participación en el plantel principal del bolso con 16 minutos ante Deportivo Maldonado, sus únicos en el torneo.

De todas formas, Ramos ya cuenta con experiencia en Primera: en 2024 jugó 24 partidos con Rentistas en la Segunda División Profesional, y en el segundo semestre de 2025 estuvo cedido en la filial del Houston Dynamo de Estados Unidos, donde jugó siete encuentros.