Nacional vs Progreso EN VIVO por Copa de la Liga AUF: Ojito Rodríguez, Patiño, Verón Lupi y Ebere titulares en los tricolores

Con la presencia de Nicolás Rodríguez, Juan Pablo Patiño, Tomás Verón Lupi y Christian Ebere, y el resto de juveniles, Nacional se mide con Progreso para buscar la final de la Copa de la Liga AUF.

22 de enero 2026 - 18:32hs
Jadson Viera&nbsp;

Jadson Viera 

Foto: Dante Fernandez / FocoUy

EN VIVO

Nacional se enfrenta con Progreso a la hora 20.30 en el Estadio Centenario en partido correspondiente a las semifinales de la Copa de la Liga AUF. El vigente campeón uruguayo buscará dar el paso para pelear su primer título del año.

Live Blog Post

Así jugará Progreso contra Nacional

G_TQgo4W8AA9aic

Live Blog Post

Así jugará Nacional contra Progreso

G_TRz-nXMAAYQnh

Live Blog Post

Los convocados en Progreso para jugar contra Nacional

G_TF-ELWAAAs0AN
Live Blog Post

Entradas para Nacional vs Progreso

Estás a tiempo. Mirá en esta nota el precio de las entradas y dónde comprarlas para ver el partido de esta noche que comienza 20.30.

Live Blog Post

La probable formación de Nacional para esta noche

Mirá en esta nota el equipo que preparó Jadson Viera para el encuentro contra Progreso.

Live Blog Post

Los convocados de Jadson Viera en Nacional

G_Si1JLWYAAM7fk

Live Blog Post

Por dónde ver Nacional vs Progreso

Mirá en esta nota las opciones para ver el partido de esta noche.

Live Blog Post

Bienvenidos a la transmisión en vivo de Referí

Comienza el relato en vivo para el partido que jugarán a la hora 20.30 Nacional contra Progreso por semis de la Copa de la Liga AUF.

Temas:

Nacional Copa de la Liga AUF Progreso

