Nacional se enfrenta con Progreso a la hora 20.30 en el Estadio Centenario en partido correspondiente a las semifinales de la Copa de la Liga AUF. El vigente campeón uruguayo buscará dar el paso para pelear su primer título del año.
Nacional vs Progreso EN VIVO por Copa de la Liga AUF: Ojito Rodríguez, Patiño, Verón Lupi y Ebere titulares en los tricolores
Con la presencia de Nicolás Rodríguez, Juan Pablo Patiño, Tomás Verón Lupi y Christian Ebere, y el resto de juveniles, Nacional se mide con Progreso para buscar la final de la Copa de la Liga AUF.