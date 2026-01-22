A qué hora juegan hoy Nacional vs Progreso por la semifinal de la Copa de la Liga AUF, cancha, entradas y dónde verlo

Nacional y Progreso juegan este miércoles por la primera semifinal de la Copa de la Liga AUF, el nuevo torneo de verano de la Asociación Uruguaya de Fútbol que conocerá a su primer equipo clasificado a la final.
El otro finalista se conocerá este viernes en el partido Peñarol vs Boston River.
¿A qué hora juegan hoy Nacional vs Progreso?
El partido entre tricolores y gauchos comienza a la hora 20:30.
¿Dónde juegan Nacional vs Progreso por la Copa de la Liga AUF?
La semifinal se jugará en el Estadio Centenario.
Entradas para Nacional vs Progreso
Las entradas se venden con los siguientes detalles por la web de AUF Tickets:
Nacional:
Tribuna América Puerta 24: General $ 500 y socios $ 450
Tribuna Olímpica: General $ 350 y socios $ 250
Tribuna Colombes: General $ 350 y socios $ 250
Progreso:
Tribuna América Puerta 3: General $ 350 y socios $ 250.
¿Por dónde ver Nacional vs Progreso por la Copa de la Liga AUF?
El partido se podrá ver por AUFTV, Directv, Flow, Cable Plus y cables del interior.