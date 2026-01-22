A qué hora juegan hoy Nacional vs Progreso por la semifinal de la Copa de la Liga AUF, cancha, entradas y dónde verlo

Nacional y Progreso juegan este miércoles por la primera semifinal de la Copa de la Liga AUF, el nuevo torneo de verano de la Asociación Uruguaya de Fútbol que conocerá a su primer equipo clasificado a la final.

Suscribite por USD 3,45 al mes

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

El otro finalista se conocerá este viernes en el partido Peñarol vs Boston River.

El partido entre tricolores y gauchos comienza a la hora 20:30 .

La semifinal se jugará en el Estadio Centenario .

TORNEO DE VERANO Comenzó la venta de entradas para las semifinales de la Copa de la Liga AUF, con Nacional y Peñarol: precios y dónde se consiguen

NACIONAL Nacional y su fábrica de juveniles: "Somos un club vendedor, eso lo tiene que entender la hinchada"

Entradas para Nacional vs Progreso

Las entradas se venden con los siguientes detalles por la web de AUF Tickets:

Nacional:

Tribuna América Puerta 24: General $ 500 y socios $ 450

Tribuna Olímpica: General $ 350 y socios $ 250

Tribuna Colombes: General $ 350 y socios $ 250

Progreso:

Tribuna América Puerta 3: General $ 350 y socios $ 250.

¿Por dónde ver Nacional vs Progreso por la Copa de la Liga AUF?

El partido se podrá ver por AUFTV, Directv, Flow, Cable Plus y cables del interior.