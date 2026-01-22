Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / COPA DE LA LIGA AUF

A qué hora juegan hoy Nacional vs Progreso por la semifinal de la Copa de la Liga AUF, cancha, entradas y dónde verlo

La primera semifinal de la Copa de la Liga AUF se juega este jueves; mirá hora, cancha, entradas y dónde verlo

22 de enero 2026 - 8:31hs
Ignacio Suárez

Ignacio Suárez

Foto: Leonardo Carreño / FocoUy

Nacional y Progreso juegan este miércoles por la primera semifinal de la Copa de la Liga AUF, el nuevo torneo de verano de la Asociación Uruguaya de Fútbol que conocerá a su primer equipo clasificado a la final.

El otro finalista se conocerá este viernes en el partido Peñarol vs Boston River.

¿A qué hora juegan hoy Nacional vs Progreso?

El partido entre tricolores y gauchos comienza a la hora 20:30.

¿Dónde juegan Nacional vs Progreso por la Copa de la Liga AUF?

La semifinal se jugará en el Estadio Centenario.

Flavio Perchman y Ricardo Vairo, vicepresidente y presidente de Nacional, respectivamente
NACIONAL

Nacional y su fábrica de juveniles: "Somos un club vendedor, eso lo tiene que entender la hinchada"

Brandon Álvarez celebra el gol de Peñarol contra Racing por los cuartos de la copa
TORNEO DE VERANO

Comenzó la venta de entradas para las semifinales de la Copa de la Liga AUF, con Nacional y Peñarol: precios y dónde se consiguen

Entradas para Nacional vs Progreso

Las entradas se venden con los siguientes detalles por la web de AUF Tickets:

Nacional:

Tribuna América Puerta 24: General $ 500 y socios $ 450

Tribuna Olímpica: General $ 350 y socios $ 250

Tribuna Colombes: General $ 350 y socios $ 250

Progreso:

Tribuna América Puerta 3: General $ 350 y socios $ 250.

¿Por dónde ver Nacional vs Progreso por la Copa de la Liga AUF?

El partido se podrá ver por AUFTV, Directv, Flow, Cable Plus y cables del interior.

Temas:

Nacional Progreso Peñarol Boston River

Seguí leyendo

Las más leídas

Matías Arezo 
PEÑAROL

Peñarol 1 (3)-1 (4) Colo Colo EN VIVO por la Serie Río de la Plata: Washington Aguerre atajó cuatro penales pero el aurinegro tuvo una ineficacia alarmante al patear

Diego Aguirre
SERIE RÍO DE LA PLATA

A qué hora juega hoy Peñarol vs Colo Colo por la Serie Río de la Plata, cancha, entradas y dónde verlo por TV

El centrocampista ruso del AS Mónaco, Aleksandr Golovin (i), intenta superar al centrocampista uruguayo del Real Madrid, Federico Valverde
URUGUAYOS

El agradecimiento a Federico Valverde de Arbeloa, DT de Real Madrid, y los encendidos elogios de la prensa al uruguayo tras la goleada 6-1 ante Mónaco

Matías Arezo y Jonathan Villagra
PEÑAROL

El golpe a mano abierta de Matías Arezo sobre Jonathan Villagra en el final caliente de Peñarol vs Colo Colo y su explicación por la reacción

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos