Nacional y su fábrica de juveniles: "Somos un club vendedor, eso lo tiene que entender la hinchada"

La venta de tres jugadores juveniles de Nacional a Boston River en el actual período de pases llamó la atención en hinchas tricolores, pero en la directiva lo ven como algo normal en el nuevo mercado del fútbol y más en un club que está obligado a hacer transferencias para cubrir su presupuesto.

El presidente de Nacional, Ricardo Vairo, en entrevista con Referí , contó cómo es esa nueva realidad en los períodos de pases, con transferencias de jugadores que no llegan a debutar en Primera y de otros que son vendidos luego de brillar en otros equipos al que han sido cedidos.

Vairo destacó que están “saliendo cosas importantes” en las negociaciones que realiza el club con Flavio Perchman, su vicepresidente a la cabeza. “Estoy convencido de Flavio, el año pasado con las compras de fichas que hizo, que es un activo que hoy tenemos, y que sabemos que ya con Lucas Villalba en un año se ganó más de un US$ 1.000.000, y tenemos a Boggio, Maxi Gómez, Millán”, comentó.

Villalba fue una de las sorpresas del período de pases de enero de 2025 al ser fichado por Nacional a Montevideo City Torque por US$ 800.000 por el 60% de la ficha. En este mercado actual, Nacional lo transfirió a Botafogo de Brasil por US$ 1.500.000.

NACIONAL Los US$ 35 millones de pasivo que tiene Nacional, cuánto paga de intereses, y el objetivo de Ricardo Vairo de recaudar US$ 40 millones por año: "Lo vamos a lograr"

ENTREVISTA Ricardo Vairo con Referí: las estrategias para lograr la paz institucional, el vínculo con Perchman, su inquietud por las finanzas y, una certeza, "Nacional genera credibilidad"

Además, en este período de pases el club renovó al colombiano Julián Millán, compró la mayor parte de su ficha y espera lograr una venta millonaria en el futuro.

“Esa política yo creo que es buena, hay que racionalizarla porque entra en un presupuesto general que después también a esa compra de fichas hay que pagarla, pero creo que está dando resultados y va a dar muchísimos resultados”, comentó Vairo.

“Nacional es una fábrica de jugadores muy buena”

El presidente también se refirió a la venta de juveniles y destacó que Nacional es “un club vendedor”, algo que tienen que entender los hinchas.

“Por otro lado, esa política también de que Nacional es una fábrica de jugadores muy buena, pero cuando llegan arriba son muy pocos los que llegan. Lo importante es que si no juegan en Nacional, que lo hagan en otro club, que se desarrollen. Pasó con (Bruno) Damiani. Damiani fue vendido en una cifra de US$ 3.000.000 cuando en Nacional prácticamente no pasó por el club”, señaló en referencia al delantero que se fue a la MLS de Estados Unidos tras una gran campaña en Boston River en 2024.

Nacional bruno Damiani.jpeg Bruno Damiani titular en Nacional vs Olimpia por la Serie Río de la Plata LEONARDO CARREÑO

“Hay muchos cambios en el mercado, internacional y nacional”, sostuvo Vairo. “Hoy se están abriendo mercados que antes no existían, como puede ser Arabia, mismo Estados Unidos, en donde antes un jugador de 28 años era muy difícil venderlo, hoy se puede dar y con ventas muy importantes”.

Luego se refirió al mercado uruguayo. “Y también se está dando en el interno. O sea, hoy una SAD te compra jugadores a Nacional, cuando eso hace 5 años era impensable que podía pasar. Sin embargo, hoy también está pasando”.

El caso más reciente fue el de los tres juveniles que los albos le vendieron a Boston River: Facundo Saldaña, Juan Gancheff, ambos campeones de sub 16, e Ignacio Fernández, de sub 17, también campeón invicto en 2025. La operación fue por un monto total aproximado de US$ 1.500.000.

Juan Gancheff Juan Gancheff

Con esas transferencias, más la de Villalba a Brasil, Nacional ya suma unos US$ 3.000.000 de los 7.000.000 que estima que debe obtener este año por concepto de ventas de futbolistas para cubrir su presupuesto.

“Nacional, hasta el día de hoy, y esperemos que si logramos ese plan, anda en los US$ 30.000.000 de facturación. Nosotros aspiramos a que tenga que llegar a US$ 40.000.000. La realidad es que cuando ponen el presupuesto, del lado de los costos están todos comprometidos, y del lado de los ingresos se ponen US$ 7.000.000 de ventas. Y tampoco podemos vender al que queramos, vendemos al que podemos”, explicó Vairo.

“O sea, Nacional, tiene que entender la hinchada, que si quiere traer a los jugadores, que les paguemos los sueldos, necesitamos vender sí o sí. Entonces, yo sé, surgió esto de la venta (a Boston River), y bueno, una venta de US$ 1.500.000 al contado que nos servía”, señaló.

“Y ahora se está hablando de lo de Agustín Dos Santos. Sí, puede ser que Agustín Dos Santos si jugara en Nacional, de titular, pero nunca se sabe…. Si hay una posibilidad de venta y es buena, tenemos que aprovecharla, no se ha dado todavía. Pero somos un club vendedor, eso lo tiene que entender la hinchada. Pero yo lo entiendo, la pasión hace que quieras que traigas a los mejores jugadores y te quedes con los mejores tuyos, y paguemos los sueldos. Pero la realidad es que esa ecuación no existe”, sostuvo Vairo.

En el pasado período de pases de mitad de 2025, Nacional también tuvo otra venta "interna" a otra SAD uruguaya: Rodrigo Chagas fue a Juventud de Las Piedras por US$ 200.000.

Gonzalo Petit presentado en Betis hasta 2031

Y con respecto a juveniles de la cantera, transfirieron a Gonzalo Petit, que ya tenía un recorrido en Primera, a Betis por un monto neto para el club de US$ 5.282.500, con distintos bonus a futuro.

Además, Jeremía Recoba, que llegó al club en 2022 para jugar en Tercera, fue transferido a Las Palmas por US$ 702.000 por el 50% perteneciente a Nacional.

Antes, en el período de pases de principios de 2025, la nueva directiva de Vairo y Perchman también negoció juveniles con SADs del fútbol uruguayo: Ramiro Brazionis fue transferido a Racing con la obligación de adquirir hasta un 70% de los derechos económicos en US$ 500.000 y el golero Facundo Machado también pasó al club de Sayago; mientras que Mateo Rivero fue a Boston River por US$ 450.000, manteniendo el 15% de la plusvalía de una futura venta.

lucas sanabria, pablo boselli, martín rodríguez.jpeg Sanabria, junto a sus representantes Boselli y Rodríguez

En ese mercado los tricolores también vendieron a Lucas Sanabria a Los Ángeles Galaxy de Estados Unidos por un monto total de US$ 5.000.000, con US$ 3.000.000 libres para el club, bonos y 20% de plusvalía en una futura transferencia.

Otro que fue transferido en ese período de pases fue Mateo Antoni, a Argentinos Juniors, por US$ 2.200.000, con US$ 1.800.000 libres para Nacional y tras tener una gran vidriera en Liverpool en 2023, cuando fue campeón uruguayo.

¿Cómo se trabajan los pases en Nacional?

El presidente tricolor también contó cómo se procesan las negociaciones en la actual directiva con Perchman al mando, tras sus años de experiencia como representante de futbolistas, pero siempre consultando.

“Flavio tiene mucha experiencia, sabe negociar, nosotros discutimos mucho. No pareciera, pero todos los pases lo discutimos, negociamos”, señaló, indicando que el vice le pregunta y pide autorización.

“Yo siempre le digo a Flavio, yo lo hago en mi día a día, cada cosa que voy a hacer siempre la consulto con alguien, con alguien que más o menos, con Maggie (Giuiria), con Federico (Britos), a ver qué te devuelven, porque siempre sacas algo. Y siempre uno a veces cuando está en el fronting hay cosas que no las ve. Entonces, a veces te dice tal cosa, y por qué no le planteas esto, y te escucha”.

El presidente tricolor destacó la gestión de Perchman en el pase de Millán, “algo que nadie tenía en carpeta”.

Nacional Torque, campeonato clausura 2025/Julian Millán Foto: Leonardo Carreño

“Los pases en general fueron muy buenos, dentro de la estrategia de la cual yo estaba convencido, y es lo que cuenta, que era traer a dos jugadores de un nivel alto salarial que de alguna forma fueran revulsivos y nos generaran un salto cualitativo importante”, comentó.

Esos jugadores en principio fueron el venezolano Rómulo Otero, que sigue en el club pero se le busca salida, y el chileno Eduardo Vargas, que se fue a mitad de año.

20250422 FBL - LIBERTADORES - INTER - NACIONALURU Nacional's Chilean forward #17 Eduardo Vargas gestures during the Copa Libertadores group stage football match between Brazil's Internacional and Uruguay's Nacional at the Beira Rio stadium in Porto Alegre Eduardo Vargas Foto: Silvio Ávila / AFP

Por sus rendimientos, la estrategia no resultó como se esperaba con esos futbolistas.

“Yo creo que esa política es buena, pero creo que Flavio también la revisó en cuanto a edades. En el fútbol uruguayo es muy difícil adaptarse. Todos estábamos convencidos que Vargas era el pase del año, pero es fútbol”, dijo Vairo.