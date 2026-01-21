Dólar
El Observador / Fútbol / NACIONAL

El equipo de Nacional que probó Jadson Viera, con un juvenil en la defensa, en el amistoso interno ante Defensor Sporting en el Gran Parque Central

Jadson Viera volvió a utilizar a sus principales jugadores en busca de armar el mejor equipo para la final de la Supercopa Uruguaya

21 de enero 2026 - 10:40hs
Nacional y Defensor Sporting juegan un amistoso a puertas cerradas este miércoles por la mañana en el Gran Parque Central, en el que el entrenador tricolor Jadson Viera volvió a utilizar a sus principales jugadores en busca de armar el mejor equipo para la final de la Supercopa Uruguaya del próximo 1° de febrero ante Peñarol.

El entrenamiento consistió en dos tiempos, uno 45 minutos y otro de 30, diferente al amistoso interno del pasado sábado ante Danubio en el que se jugaron tres tiempos de 30 minutos cada uno, si bien este miércoles también hubo un chico de 30 minutos con habituales suplentes.

El equipo que probó Jadson Viera

El once tricolor este miércoles por la mañana fue con Luís Mejía; Juan Pintado, Sebastián Coates, Julián Millán y el juvenil Federico Bais; Luciano Boggio y Christian Oliva en el medio, y Juan Cruz de los Santos, Nicolás López, Maximiliano Gómez y Gonzalo Carneiro.

Jadson Viera cambió su sistema, con dos volantes en el medio campo, diferente al 4-3-3 que colocó ante Danubio, partido en el que los franjeados ganaron por 5-1 en el choque entre titulares.

La novedad en el equipo tricolor la presencia del juvenil Bais en el lateral izquierdo, puesto en el que el jugador más experiente es el colombiano Juan Pablo Patiño, quien se perfila para ser el titular.

El amistoso de este miércoles tuvo a Maximiliano Gómez marcando el gol de la apertura para los tricolores.

Por su parte, Defensor comenzó con Kevin Dawson; Lucas Agazzi, Marco Saravia, Lucas Paul De los Santos, Mateo Caballero; Mauricio Amaro, Germán Barrios; Facundo Castro, Brian Lozano, Joaquín Valiente; Brian Montenegro.

El encuentro entre los titulares terminó con victoria 1-0 para los locatarios.

