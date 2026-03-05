Mujeres rurales en el paisaje contemporáneo: una fuerza invisible, esencial en la campaña

“La fuerza invisible – Mujeres rurales en el paisaje contemporáneo” es el nombre de una muestra de fotos que emprendió la Fundación Banco República en marzo, el mes de la mujer , en el que puntualmente cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer .

La muestra, se explicó en un informe al que accedió El Observador, pone el foco en el rol de las mujeres rurales en el desarrollo productivo, social y cultural del Uruguay, cuyo aporte ha permanecido invisibilizado durante años .

Históricamente, se indicó, el aporte de las mujeres rurales ha sido esencial en la vida del medio rural, aunque con escasa visibilidad en los registros y en la iconografía del país.

La muestra busca recuperar esas historias y reconocerlas como protagonistas activas de la identidad y la ruralidad contemporánea.

La exposición está compuesta por fotografías, textos curatoriales y testimoniales, junto a un documental que recoge las experiencias de mujeres que viven y trabajan en el medio rural.

Lourdes (Alta)-150 Lourdes, agricultora. Fundación Banco República

Lourdes (Alta)-191 Lourdes. Fundación Banco República

Dónde y cuándo disfrutar la exposición

En Montevideo podrá visitarse de lunes a sábado, de 10 a 18 horas, en el Museo del Gaucho y la Moneda (Cerrito 351 esquina Zabala) y de lunes a viernes, de 10 a 18 horas, en la sede de la Fundación Banco República (Zabala 1520 esquina Cerrito).

En el Museo del Gaucho y la Moneda, la intervención se desarrolla en la sala inmersiva, con proyección en formato 360°, acompañada por imágenes y textos que nos invitan a revisar nuestra forma de ver medio rural y en la invisibilidad histórica de los saberes y el trabajo de las mujeres que lo habitan.

Rn la sede de la Fundación Banco República, el recorrido adopta un formato más tradicional, con textos que ponen énfasis en la realidad actual de las mujeres rurales, lo que se ha avanzado en materia de derechos y participación, y los desafíos que aún enfrentan, acompañados de fotografías y la proyección de un audiovisual en formato 16:9.

El documental —producción de Índico Media— tiene una duración aproximada de 10 minutos y recorre la vida cotidiana de tres mujeres: Elena, artesana de telar del departamento de San José; Lucía, productora de quesos artesanales de Canelones; y Lourdes, agricultora del mismo departamento.

Sus testimonios permiten abordar el campo como un espacio dinámico, atravesado por cuestiones de género, territorio y sostenibilidad.

Elena-158 Elena, artesana en telar. Fundación Banco República

Elena-535 Elena. Fundación Banco República

Primeros destinos: Canelones, Carmelo y Lascano

La muestra tendrá carácter itinerante a lo largo del año, iniciando el recorrido en marzo en Canelones (Museo Spikerman), Carmelo (Casa de la Cultura) y Lascano (Centro Cultural Nacional), ampliando su alcance territorial y promoviendo el acceso en distintas comunidades del país.

Se informó que el área de Formación Financiera de la Fundación llevará adelante talleres dirigidos a mujeres rurales, con el objetivo de fortalecer la autonomía económica y el acceso a herramientas para la gestión de sus recursos.

Esta iniciativa invita a reflexionar sobre el papel de las mujeres rurales en el Uruguay actual y a reconocer su aporte histórico y presente a la construcción de identidad y comunidad, en el marco del Año Internacional de la Mujer Agricultora, declarado por Naciones Unidas, y forma parte de las actividades que la Fundación desarrolla en el año del 130° aniversario del Banco República, reafirmando su compromiso con el desarrollo territorial y la equidad de género en todo el país.

Lucia (alta)-206 Lucía, productora quesera. Fundación Banco República

Lucia (alta)-50 Lucía. Fundación Banco República