Quinta suba consecutiva en el valor medio de los productos lácteos en el mercado internacional

Lácteos: buenas noticias para los tamberos que esperan el buen momento del precio internacional se traslade a lo que reciben desde la industria por su materia prima.

El buen momento de los precios internacionales para los productos lácteos añadió otro dato positivo esta semana: el precio promedio del conjunto de los productos tuvo este martes 3 una quinta suba consecutiva tras cerrar 2025 con 11 registros en caída al hilo .

Eso fue lo sucedido en una nueva instancia de la plataforma de comercialización Global Dairy Trade (Comercio Global de Lácteos), según actualizó el Instituto Nacional de la Leche (Inale).

Considerando todos los productos, la referencia del valor medio se sigue afirmando y quedó en US$ 4.301, debido a una mejoría esta vez de 5,7%.

En el caso de la leche en polvo entera (WMP) , el producto lácteo de mayor volumen en las colocaciones externas de Uruguay, el precio promedio tuvo este martes 3 una suba de 4,5% quedando así el valor en US$ 3.863 por tonelada .

El precio actual para el conjunto de los lácteos es superior (luego de mucho tiempo) al valor de hace un año (fue US$ 4.209), a la vez que el de la leche en polvo entero se mantiene aún por debajo del precio que mostró al comienzo de marzo del año pasado (fue US$ 4.061).

Los otros lácteos muy exportados desde Uruguay son leche en polvo descremada (subió 9,1% a US$ 3.243) y manteca (subió 6,1% a US$ 6.728).

Últimos 10 valores de referencia GDT - Fonterra

+ 5,7% el 3 de marzo / US$ 4.301 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.863).

+ 3,6% el 17 de febrero / US$ 4.028 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.706)

+ 6,7% el 3 de febrero / US$ 3.830 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.614)

+ 1,5% el 20 de enero / US$ 3.615 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.449)

+ 6,3% el 6 de enero / US$ 3.533 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.407)

- 4,4% el 16 de diciembre / US$ 3.341 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.161)

- 4,3% el 2 de diciembre / US$ 3.507 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.364)

- 3% el 18 de noviembre / US$ 3.678 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.452)

- 2,4% el 4 de noviembre / US$ 3.768 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.503)

- 1,4% el 21 de octubre / US$ 3.881 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.610)

Alzas y ajustes en la mencionada plataforma comercial son de mucha trascendencia para un mercado como el uruguayo, donde entorno al 80% de la leche que se produce tras ser industrializada tiene como destino diversos mercados externos.

Considerando rubro a rubro, el incremento de valores más notorio sucedió en la manteca y la única baja fue en el cheddar.

En esta subasta participaron 165 postores que adquirieron 18.861 miles de toneladas, un 15,2% menos en el volumen respecto a la anterior instancia.

La próxima licitación, el evento N° 400, será la segunda del mes marzo, el martes 17.

El contexto

El Comercio Global de Lácteos (GDT, por sus siglas en inglés) es reconocido a nivel mundial en el desarrollo y operación de plataformas de comercio de productos lácteos, lo que apoya de manera importante el desarrollo de un comercio eficiente y transparente de derivados lácteos. GDT es propiedad y está administrada como una asociación estratégica entre European Energy Exchange (EEX), Fonterra Cooperative Group y New Zealand's Exchange (NZX). En los eventos de GDT confluyen compradores y vendedores de ingredientes lácteos de 70 países, que comercializan entre 2.000 millones y 3.000 millones de dólares anuales.