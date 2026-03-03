Una fruta destacada, nueve rubros, precios de referencia y otros detalles de la Lista Inteligente

La nueva Lista Inteligente de frutas y verduras , vigente hasta el lunes 16 de marzo, está conformada por la fruta higo como producto destacado y otros ocho rubros del sector granja : ajo, cebolla, calabacín, lechuga, melón, pera, rúcula y uva.

Considerando la actividad en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), informó el Observatorio Granjero al cierre del lunes 2, con el comienzo de un nuevo mes aumentó la actividad comercial , sin embargo numerosos referentes coinciden en que se incrementaría en el correr de la semana, a medida que aumente el circulante de dinero.

Por su parte, Martín Gutiérrez, director de La Feria de la UAM, desde la nave del Mercado Polivalente comentó a El Observador que “ la sequía afecta a los productos de hoja e incide además con una disminución de tamaño en algunas frutas , a fines de febrero hubo una menor demanda, pero en este inicio de marzo ya se vio un mejor movimiento y pese al factor climático la oferta es buena y variada ”.

1 ¿Cuántos son los productos de la canasta hortifrutícola que conforman cada Lista Inteligente?

Son nueve y es una selección de productos que considera tanto hortalizas como frutas.

2 ¿Cuáles son los productos que la integran en estos días?

3 ¿Qué vigencia tiene la Lista Inteligente?

Desde el martes 3 de marzo al lunes 16. La lista se renueva cada 15 días. En cada anuncio algunos productos se mantienen en la lista, otros salen y hay nuevos ingresos. Hay, siempre, un rubro “destacado” y esta vez esa distinción es para el maíz dulce (choclo).

4 ¿La compra de esos frutos y hortalizas hay que hacerla en algún sitio en concreto?

La promoción tiene como objetivo que los productos sean adquiridos en cualquier sitio y en todo el país, por ejemplo en locales del Mercado Polivalente de la UAM, en puestos del Mercado Agrícola Montevideo (MAM), en las ferias, en almacenes, en autoservicios y también en las grandes superficies.

Precios de frutas y verduras

5 ¿Qué precios de referencia, al consumidor, hay en estos momentos para esos productos?

Valores señalados este lunes 2 de marzo:

Higo $ 129 el kilo

Ajo $ 25 c/u

Cebolla $ 39 el kilo

Calabacín $ 35 el kilo

Melón $ 55 el kilo

Pera $ 65 el kilo

Rúcula $ 50 la bolsa

Uva $ 65 el kilo

Lechuga $ 35 c/u

Fuente: La Feria de la UAM – Mercado Polivalente

6 ¿Hay información sobre las propiedades de esos nueve rubros y consejos sobre cómo conservarlos del modo adecuado?

Sí, en este enlace se accede a esos consejos, haciendo click sobre cada foto de producto.

7 ¿De qué modo se define qué es la Lista Inteligente?

Es un conjunto de alimentos producidos en sistemas granjeros, en casos puntuales con aportes de la importación, cuyo consumo es recomendado por el Observatorio Granjero, emprendimiento ejecutado por un convenio entre la Dirección General de la Granja (Digegra) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y la UAM.

8 ¿Por qué conviene comprar esos productos?

Tienen una presencia abundante en el mercado –la mayoría son de producción estacional–; se los obtiene a un precio conveniente; el incremento en su ingesta es un beneficio de alta importancia dada la inclusión en la dieta de más porciones de alimentos sanos y nutritivos; y es un factor de apoyo a los productores, quienes dada una mayor demanda estarían colocando en forma más fluida sus productos, aspecto valioso sobre todo en rubros en los que se ha obtenido de las quintas mucho volumen y cuya comercialización es más dificultosa.

Subas y bajas en la UAM

9 ¿Qué sucede en el mercado?

El señalado informe del boletín sobre precios mayoristas de referencia de frutas y hortalizas, elaborado por los técnicos del Observatorio Granjero, señaló:

Con respecto al último relevamiento de precios descendieron los valores de tomate, berenjena, albahaca, cebolla de verdeo, ají catalán y mandarina Satsuma .

. Por otro lado, se registraron aumentos en los valores de apio planta, repollo Colorado y limón de calidad superior.

10 ¿Cuándo se volverá a renovar la Lista Inteligente?

El martes 17 de marzo de 2026.