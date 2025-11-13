Encuesta reveló que el consumo ideal de frutas y verduras solo lo logra poco más del 10% de la gente

Aunque las frutas y verduras son un componente esencial de una alimentación saludable y sostenible , en Uruguay solo una minoría (12,4%) de los participantes de una encuesta consume al menos cinco porciones de esos alimentos por día , que es lo recomendado.

Ese concepto es parte de las conclusiones contenidas en el trabajo titulado "Explorando el consumo de frutas y verduras en la población de Uruguay".

El consumo de frutas y verduras en el mercado interno es bajo, si se tiene en cuenta lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) -400 gramos diarios- y el registro local -212,1 gramos-, denunciado por el informe.

Ese trabajo, presentado en julio de este año, fue financiado por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y elaborado por integrantes de la Universidad de la República (Udelar), de la Universidad Tecnológica (UTEC) y del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

En Uruguay la mediana del consumo de frutas y verduras fue de 2,3 porciones/día y, como se adelantó, únicamente el 12,4% de las personas ingiere al menos cinco porciones diarias.

Proporciones similares de personas cumplían con las recomendaciones de la guía alimentaria uruguaya: el 18,9% reportó consumir al menos 3 porciones de frutas al día y el 15,4% al menos 2 porciones de verduras al día.

Otro dato obtenido es que los hombres consumieron 0,47 porciones menos por día que las mujeres y, a la vez, que las personas de nivel socioeconómico bajo consumieron 0,79 porciones menos que aquellas de nivel socioeconómico alto.

Dónde se compran los alimentos

Uno de los segmentos analizados fue el de los puntos de venta donde se compran frutas y verduras en el departamento de Montevideo.

Los puntos de venta mencionados con mayor frecuencia fueron las ferias (38%), seguidos por las fruterías y verdulerías (27%) y finalmente los supermercados (24%).

La distancia reportada hasta el punto de venta más cercano de frutas y verduras varió entre cero y 50 cuadras, con un promedio de 3,2 y una mediana de 2 cuadras.

Las personas entrevistadas indicaron diversos motivos para elegir el lugar de compra: el precio, la calidad, la practicidad y la proximidad fueron los motivos mencionados con mayor frecuencia.

¿Por qué no más frutas y verduras?

Con relación a los motivos subyacentes al consumo insuficiente de frutas y verduras en personas adultas residentes en Montevideo, en la encuesta telefónica más de la mitad de los participantes consideraron que su consumo era insuficiente: el 57,6% en el caso de las frutas y el 51,1% en el caso de las verduras.

Los motivos más frecuentemente señalados por aquellos que percibieron su ingesta de frutas como insuficiente fueron la falta de hábito, el costo y la falta de preferencia.

En el caso de las verduras, los motivos más frecuentes fueron la dificultad para prepararlas, el precio, la falta de hábito y la falta de preferencia.

El resto de los motivos fueron mencionados por menos del 10% de las personas participantes.

Coincidencia con la encuesta de factores de riegos para enfermedades

Que una minoría (12,4%) de los participantes de la encuesta telefónica y residentes en Montevideo consuma al menos cinco porciones de frutas y verduras por día es una realidad, se indica, que está alineada con la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo para Enfermedades No Transmisibles, que reportó que en 2013 únicamente el 9,1% de la población de 25 a 64 años consumía al menos cinco porciones diarias de frutas y verduras a nivel nacional.

Estos resultados, se concluye, sugieren que las estrategias estatales implementadas en el país en los últimos 10 años, centradas principalmente en campañas de comunicación y educación, parecerían no haber sido efectivas para aumentar el consumo de frutas y verduras entre las personas residentes de Montevideo.

Se sugiere, por lo tanto, la necesidad de implementar estrategias multicomponentes para abordar esta problemática a nivel nacional.

En ese sentido, los subsidios focalizados, las estrategias de facilitación de compra en puntos de venta y las intervenciones orientadas al desarrollo de habilidades culinarias surgen como enfoques prometedores para aumentar el consumo de frutas y verduras entre la población adulta uruguaya.

Resulta fundamental que estas acciones se articulen con políticas públicas sostenidas y basadas en evidencia, se señala al cierre del trabajo y entre otras consideraciones.

Mirá el trabajo completo