Mantenimiento de STM durante el fin de semana: no estarán disponibles recargas ni otros servicios del sistema

La Intendencia de Montevideo informó que algunos servicios del Sistema de Transporte Metropolitano ( STM ) no estarán disponibles durante el próximo fin de semana debido a un mantenimiento programado.

Desde este viernes 14 de noviembre a las 22:00 al domingo 16 hasta última hora " no estarán disponibles las recargas presenciales en redes de cobranza , el STM en línea, la emisión y denuncia de tarjetas, ni la consulta de saldos y beneficios en la app STM", informó la comuna.

Durante este mismo período de tiempo "el uso de las tarjetas físicas en los ómnibus como la app Cómo Ir funcionarán con normalidad ".

CIUDAD Nuevas paradas de ómnibus en Montevideo: las obras del consorcio están atrasadas y se debate por la protección en días de lluvia

ÓMNIBUS DE MONTEVIDEO ¿Cuándo se podrá pagar el boleto en Montevideo con el celular? La intendencia dice que hubo un "retraso" en la implementación

Particularmente en la aplicación móvil , "la funcionalidad consulta de saldos y beneficios es la única que no estará habilitada , dado que es atendida con esta base de datos".

Este mantenimiento forma "parte del proceso continuo de modernización tecnológica" del sistema de transporte.

La actualización busca dar "una movilidad urbana más segura, ágil y sostenible, apoyada en tecnologías modernas que mejoren la experiencia".

¿Cuándo se podrá pagar el boleto en Montevideo con el celular? La intendencia dice que hubo un "retraso" en la implementación

Transporte público, ómnibus, stm Foto: Leonardo Carreño

Semanas atrás, el director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, Germán Benítez, afirmó que el proceso de colocación de nuevas máquinas de boletos de los ómnibus culminará como máximo en marzo del próximo año.

Estas máquinas habilitarán nuevas formas de pago más allá de la Tarjeta del Sistema de Transporte Metropolitano (STM), como con celulares, códigos QR, tarjetas de crédito y débito. Además se podrán recargar estas tarjetas con el celular.

La intendencia capitalina comenzó a instalar las nuevas máquinas en junio de este año y estaba previsto que finalizaran el próximo 31 de diciembre.

Estas colocaciones finalmente "no van a ir más allá de febrero o marzo". "Vamos a tener el 100% de las unidades con estas nuevas máquinas que nos va a permitir redefinir criterios en la unidad pública", aseguró Benítez en rueda de prensa consignada por Teledía de Canal 4.