Dólar
Compra 38,60 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
25°C
cielo claro
Viernes:
Mín  16°
Máx  25°

Siguenos en:

/ Nacional / TRANSPORTE METROPLITANO

Mantenimiento de STM durante el fin de semana: no estarán disponibles recargas ni otros servicios del sistema

Las tarjetas STM funcionarán con normalidad en ómnibus, así como también la aplicación móvil Cómo Ir

13 de noviembre 2025 - 15:22hs
Archivo: Tarjeta STM

Archivo: Tarjeta STM

Intendencia de Montevideo

La Intendencia de Montevideo informó que algunos servicios del Sistema de Transporte Metropolitano (STM) no estarán disponibles durante el próximo fin de semana debido a un mantenimiento programado.

Desde este viernes 14 de noviembre a las 22:00 al domingo 16 hasta última hora "no estarán disponibles las recargas presenciales en redes de cobranza, el STM en línea, la emisión y denuncia de tarjetas, ni la consulta de saldos y beneficios en la app STM", informó la comuna.

Durante este mismo período de tiempo "el uso de las tarjetas físicas en los ómnibus como la app Cómo Ir funcionarán con normalidad".

Más noticias
¿cuando se podra pagar el boleto en montevideo con el celular? la intendencia dice que hubo un retraso en la implementacion
ÓMNIBUS DE MONTEVIDEO

¿Cuándo se podrá pagar el boleto en Montevideo con el celular? La intendencia dice que hubo un "retraso" en la implementación

nuevas paradas de omnibus en montevideo: las obras del consorcio estan atrasadas y se debate por la proteccion en dias de lluvia
CIUDAD

Nuevas paradas de ómnibus en Montevideo: las obras del consorcio están atrasadas y se debate por la protección en días de lluvia

Particularmente en la aplicación móvil, "la funcionalidad consulta de saldos y beneficios es la única que no estará habilitada, dado que es atendida con esta base de datos".

Este mantenimiento forma "parte del proceso continuo de modernización tecnológica" del sistema de transporte.

La actualización busca dar "una movilidad urbana más segura, ágil y sostenible, apoyada en tecnologías modernas que mejoren la experiencia".

¿Cuándo se podrá pagar el boleto en Montevideo con el celular? La intendencia dice que hubo un "retraso" en la implementación

Transporte público, ómnibus, stm

Semanas atrás, el director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, Germán Benítez, afirmó que el proceso de colocación de nuevas máquinas de boletos de los ómnibus culminará como máximo en marzo del próximo año.

Estas máquinas habilitarán nuevas formas de pago más allá de la Tarjeta del Sistema de Transporte Metropolitano (STM), como con celulares, códigos QR, tarjetas de crédito y débito. Además se podrán recargar estas tarjetas con el celular.

La intendencia capitalina comenzó a instalar las nuevas máquinas en junio de este año y estaba previsto que finalizaran el próximo 31 de diciembre.

Estas colocaciones finalmente "no van a ir más allá de febrero o marzo". "Vamos a tener el 100% de las unidades con estas nuevas máquinas que nos va a permitir redefinir criterios en la unidad pública", aseguró Benítez en rueda de prensa consignada por Teledía de Canal 4.

Temas:

STM fin de semana Tarjetas STM Intendencia de Montevideo

Seguí leyendo

Las más leídas

Maximiliano Gómez celebra un nuevo gol para Nacional
FÚTBOL

La gran ventaja que tendrá Nacional para las finales de la Liga AUF Uruguaya ante Liverpool o Peñarol, tras haber ganado la Tabla Anual

Fachada de Tata en Barros Blancos. Archivo
OPERATIVA

Medios argentinos aseguran que Francisco de Narváez venderá la cadena de supermercados TaTa

Obras en la calle Canelones en el año 2019
CIUDAD

Avenida Rivera, Millán, Canelones, Ellauri y hasta la Rambla: las calles de Montevideo que la intendencia prevé arreglar

La subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, y el ministro Carlos Negro durante una conferencia de prensa el domingo 28 de setiembre de 2025 por el atentado contra la fiscal de Corte Mónica Ferrero
PARLAMENTO

Oposición hizo valer su mayoría, obligó al gobierno a reconocer un error y evidenció un problema que se repite: "Hay un abuso de las excepciones"

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos