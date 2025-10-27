¿Cuándo se podrá pagar el boleto en Montevideo con el celular? La intendencia dice que hubo un "retraso" en la implementación

El director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo , Germán Benítez, afirmó que el proceso de colocación de nuevas máquinas de boletos de los ómnibus culminará como máximo en marzo del próximo año.

Estas máquinas habilitarán nuevas formas de pago más allá de la Tarjeta del Sistema de Transporte Metropolitano (STM), como con celulares , códigos QR , tarjetas de crédito y débito . Además se podrán recargar estas tarjetas con el celular.

La intendencia capitalina comenzó a instalar las nuevas máquinas en junio de este año y estaba previsto que finalizaran el próximo 31 de diciembre.

"Entendemos que con la implementación hubo algún retraso , porque una vez que se ponen a prueba en territorio, se generan algunos problemas que deben ser corregidos", dijo el director de Movilidad.

Estas colocaciones "no van a ir más allá de febrero o marzo". "Vamos a tener el 100% de las unidades con estas nuevas máquinas que nos va a permitir redefinir criterios en la unidad pública", aseguró Benítez en rueda de prensa consignada por Teledía de Canal 4.

Una vez colocadas "habrá un proceso para ir incorporando nuevas formas de pago", contó una fuente de la intendencia a El Observador, que no pudo precisar cuándo se podrá pagar con el celular y los otros medios.

Si bien las máquinas nuevas funcionan apenas se instalan, todavía no se comunicó cuando se habilitarán las nuevas funcionalidades.