Dólar
Compra 38,70 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
nubes
Martes:
Mín  12°
Máx  13°

Siguenos en:

/ Economía y Empresas / puerto de Montevideo

Conflicto en el puerto de Montevideo: Katoen Natie y sindicato llegaron a un acuerdo que corta la paralización de actividad

El sindicato portuario aceptó en el Ministerio de Trabajo una propuesta presentada por la empresa

27 de octubre 2025 - 20:35hs
Terminal Cuenca del Plata
Terminal Cuenca del Plata Diego Battiste

Tras semanas de freno de actividad y negociaciones, Katoen Natie y el sindicato alcanzaron un acuerdo este lunes por la noche que permite a Terminal Cuenca del Plata retomar la operativa de carga y descarga de contenedores en el puerto de Montevideo. La empresa abonará a los trabajadores dos partidas de $ 50 mil líquidos cada una.

Este lunes, el sindicato de la empresa junto al Sindicato Único Portuario (Supra) aceptó una última propuesta -presentada el viernes pasado por la compañía- en el Ministerio de Trabajo (MTSS).

Según el texto al que accedió El Observador, la empresa se compromete a abonar a los empleados de la terminal dos partidas extraordinarias de $ 50 mil cada una. La primera debe pagarse antes del 5 de noviembre de este año y la restante con los salarios que se generen en mayo de 2026.

Más noticias
Conflicto en la terminal de contenedores en el puerto de Montevideo

"Mañana pasamos del Windows 10 al 11 y tenemos otro lío": las idas y vueltas del conflicto en el puerto de Montevideo

Camiones en el puerto de Montevideo. Foto: FocoUy
CONFLICTO SINDICAL

Transportistas cortan un acceso al puerto de Montevideo por despido de dos trabajadores

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ktntcp/status/1982958602903224822&partner=&hide_thread=false

También se estableció la conformación de una mesa de técnica tripartita que funcionará en el MTSS para evaluar la incorporacion de nuevas tecnologías y la eventual afectación en los trabajadores y las tareas que realicen

El origen del conflicto fue la puesta en práctica de un nuevo sistema informático en la empresa (Navis/N4) que había sido rechazado por el sindicato. El anuncio del cambio de programa fue comunicado por Terminal Cuenca del Plata (propiedad mayoritaria de Katoen Natie, con participación estatal) el martes 30 de setiembre y desde allí comenzó el cortocircuito con el sindicato de la compañía.

Ese mismo comentó a los trabajadores que el Navis/ N4 llegaba para “quitar los tiempos muertos” y agilizar el ritmo de producción. “Por eso, hoy más que nunca, tenemos que mantenernos firmes y unidos como bloque y decir que llegó el momento de bajar la jornada laboral a 6 horas”, expresó un texto dirigido a los afiliados.

Temas:

puerto de Montevideo conflicto Katoen Natie Ministerio de Trabajo

Seguí leyendo

Las más leídas

Luto en la televisión uruguaya: murió Diego Soto, exdirector de cámaras de Canal 10 y TV Ciudad
TV URUGUAYA

Luto en la televisión uruguaya: murió Diego Soto, exdirector de cámaras de Canal 10 y TV Ciudad

Más de 400 escuelas de Uruguay cambian de categoría para 2026: mirá cuáles son y el impacto que tiene sobre los centros
EDUCACIÓN

Más de 400 escuelas de Uruguay cambian de categoría para 2026: mirá cuáles son y el impacto que tiene sobre los centros

Movilización de ADES en junio, con el reclamo del 6+1 en una pancarta. (Archivo)
SINDICALES

Paro general: docentes de liceos paran por 48 horas el martes 28 y miércoles 29 y ocupan algunos centros

Colegio Areteia Bimbully

Las inversiones millonarias de los colegios privados para conquistar a las familias que migraron hacia el este

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos