Gobierno insiste con cambios al secreto bancario: "Lo peor que puede ocurrir es que se mantenga la posición de Diputados", dijo Gabriel Oddone

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone , señaló que el gobierno insistirá en la Cámara de Senadores con los cambios al levantamiento del secreto bancario incluidos en el Presupuesto Nacional , que naufragaron en Diputados por no contar con los votos suficientes.

"En la perspectiva del gobierno, lo peor que puede ocurrir es que se mantenga la posición de Diputados pero si encontramos una solución que contemple nuestro punto de vista y el de la oposición, va a ser una cosa positiva para el país", señaló el ministro en una rueda de prensa, luego de participar en la comisión que analiza el proyecto.

En el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo al Parlamento se establecía que el Banco Central del Uruguay (BCU) podía disponer el levantamiento bancario sin autorización judicial. Sin embargo, las críticas sobre este artículo obligaron al gobierno –sin mayoría en la Cámara de Diputados– a presentar cambios y disponer que el levantamiento tuviera el aval del Poder Judicial con un plazo determinado.

De todas formas, en la votación el artículo no tuvo el apoyo suficiente y quedó por el camino.

Oddone insistió este lunes en que la OCDE observó en dos oportunidades a Uruguay por no adecuar la normativa. Aunque dijo que no hay una "relación lineal" entre no aprobar los cambios y recibir una sanción, aseguró que "eventualmente" podría dar lugar a una medida de ese tipo por parte del organismo internacional.

"Estamos totalmente dispuestos y abiertos a reconsiderar modificaciones adicionales que puedan encontrar consenso", apuntó el ministro en relación a propuestas que puedan surgir sobre este tema desde el Poder Ejecutivo o desde el Senado.

En este sentido, aseguró que el senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry estuvo conversando con el subdirector de la DGI por este tema. "Nos hizo algunos comentarios, el subdirector de la DGI tomó nota. Seguramente en las próximas semanas trabajemos para ver si encontramos una solución", aseguró.

Las elecciones en Argentina

Sobre las elecciones legislativas que tuvieron lugar en Argentina este domingo, el ministro de Economía aseguró que el resultado fue "claro y marcado" a favor del gobierno de Javier Milei, ya que su partido, La Libertad Avanza, fue el más votado a nivel nacional.

"Ahora el gobierno (de Milei) es mano para disponer cuál es su visión para atacar los principales problemas pendientes a ser atacados y buscar las mayorías parlamentarias para implementar esas reformas", reflexionó Oddone.

Y agregó que los resultados de esas negociaciones políticas se verán "en las próximas semanas". "La volatilidad que observamos en las últimas dos o tres semanas probablemente tienda a reducirse", consideró.

Ante la consulta de si este resultado era beneficioso para el gobierno, Oddone respondió: "Sería muy imprudente si hiciera una afirmación de ese tipo. Lo que es beneficioso para Uruguay es que la economía argentina funcione bien bajo reglas de estabilidad política y social".