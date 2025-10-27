Dólar
/ Nacional / SINDICALES

Docentes de liceos de Montevideo paran por 48 horas este martes y miércoles: qué reclama el sindicato

La medida afectará a todos los liceos de la capital y se enmarca en la lucha presupuestal del gremio

27 de octubre 2025 - 8:14hs
Movilización de ADES en junio, con el reclamo del 6+1 en una pancarta. (Archivo)
Movilización de ADES en junio, con el reclamo del 6+1 en una pancarta. (Archivo) Diego Battiste
570073700_18076065014177474_5136778421991121154_n

La medida se enmarca en la lucha presupuestal del sindicato y tiene como principal objetivo reclamar la construcción de un nuevo liceo de bachillerato en el barrio La Teja.

En el marco de la jornada de paro, ADES acompañará la ocupación del los liceos N°9 y N°13.

La central sindical PIT-CNT realizará un paro general parcial el miércoles 29 de octubre, entre las 9:00 y las 13:00 horas, acompañado por una movilización desde la explanada de la Udelar hasta el Palacio Legislativo, donde se leerá una proclama. La medida se enmarca en la discusión del presupuesto nacional y los reclamos del gremio.

Principales reclamos

El secretario general del PIT-CNT, José Lorenzo López, destacó que, aunque el presupuesto actual difiere del anterior, sigue siendo insuficiente. Entre los principales reclamos se encuentran:

  • La aplicación de un impuesto al 1% más rico de la población.

  • La reducción de la carga horaria laboral.

  • Aumentos y asignación de recursos en el presupuesto nacional, con un enfoque en los sectores más vulnerables.

Liceo Paro 48 horas Docentes

