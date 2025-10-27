Docentes de liceos de Montevideo paran por 48 horas este martes y miércoles: qué reclama el sindicato

La Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) de Montevideo realizará este martes 27 y miércoles 28 de octubre un paro general que abarcará todos los liceos de la capital, con mayor impacto en la zona oeste de la ciudad.
La medida se enmarca en la lucha presupuestal del sindicato y tiene como principal objetivo reclamar la construcción de un nuevo liceo de bachillerato en el barrio La Teja.
En el marco de la jornada de paro, ADES acompañará la ocupación del los liceos N°9 y N°13.
Además, desde el sindicato señalaron que el miércoles 29 adherirán al paro general parcial convocado por el PIT-CNT.
La central sindical PIT-CNT realizará un paro general parcial el miércoles 29 de octubre, entre las 9:00 y las 13:00 horas, acompañado por una movilización desde la explanada de la Udelar hasta el Palacio Legislativo, donde se leerá una proclama. La medida se enmarca en la discusión del presupuesto nacional y los reclamos del gremio.
Principales reclamos
El secretario general del PIT-CNT, José Lorenzo López, destacó que, aunque el presupuesto actual difiere del anterior, sigue siendo insuficiente. Entre los principales reclamos se encuentran:
-
La aplicación de un impuesto al 1% más rico de la población.
-
La reducción de la carga horaria laboral.
-
Aumentos y asignación de recursos en el presupuesto nacional, con un enfoque en los sectores más vulnerables.