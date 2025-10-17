Dólar
/ Nacional / adolescente

Un adolescente fue apuñalado en el abdomen por un compañero de clase en liceo de Fray Bentos: tienen 13 y 14 años

El adolescente agresor entregó dos cuchillos a la Policía y explicó el motivo del ataque

17 de octubre 2025 - 9:06hs
Un adolescente fue apuñalado en Fray Bentos

Un adolescente fue apuñalado en Fray Bentos

Foto: Inés Guimaraens

Un adolescente de 14 años fue apuñalado en el abdomen por un compañero de clase de 13 años en un liceo de Fray Bentos, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Río Negro a El Observador.

Según el parte oficial, a través de un llamado al 911 se solicitó presencia policial en el centro estudiantil debido a que había un joven herido de arma blanca. Una vez en el lugar, los uniformados se encontraron con un adolescente de 13 años, quien hizo entrega de dos cuchillos.

Una unidad de emergencia móvil se hizo presente en el liceo para asistir y trasladar hasta un centro asistencial a la víctima, un adolescente de 14 años que presentaba una herida de arma blanca en el abdomen.

Fiscalía dispuso se prosigan actuaciones y se realicen indagatorias. El adolescente agresor, en presencia de un adulto responsable, expresó que tomó uno de los cuchillos e hirió a su compañero por conflictos que arrastran desde hace tiempo. Fuentes policiales del departamento rionegrense dijeron a El Observador que las diferencias residen en discusiones y amenazas por una joven.

La víctima fue intervenida quirúrgicamente y se encuentra estable y en recuperación.

Temas:

adolescente apuñalado Liceo Fray Bentos

