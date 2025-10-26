Los elogios y comentarios de los cuatro diarios deportivos más importantes de España sobre Federico Valverde y Ronald Araujo tras el clásico que Real Madrid venció a Barcelona por LaLiga

Federico Valverde fue titular y capitán de Real Madrid que este domingo venció 2-1 como local en el Estadio Santiago Bernabéu a Barcelona en el clásico para sacar aún más diferencia en la punta de la tabla de posiciones de LaLiga de España.

Real Madrid fue muy superior en el clásico y de no ser por el arquero Szczesny, quien además le atajó un penal a Kylian Mbappé, el resultado podría haber sido mucho más abultado.

El clásico entre Real Madrid y Barcelona estuvo a punto de irse a las manos una vez que el árbitro pitó el final. Es que Dani Carvajal, quien había ingresado por Federico Valverde, le echó en cara a Lamile Yamal que habla mucho antes de los partidos.

Por suerte el tema no pasó a mayores y allí se pudo ver incluso a Valverde, ingresando desde el banco para separar.

El siguiente es un resumen de lo que escribieron los medios deportivos de Madrid y de Barcelona, sobre Valverde y Ronald Araujo.

El diario Marca, puntuó mejor al exvolante de Peñarol en el primer tiempo, que en el segundo.

"Primera parte: Apenas le deja espacio a Rashford durante el primer cuarto de hora. No termina de coger vuelo por banda, pero le da continuidad al juego en ese sector ante la presión rival. Ve la amarilla por provocar una falta ante Rashford. Prueba un disparo lejano de zurda desde fuera del área, aunque se marcha muy alto. Gran recuperación para lanzar una contra. Nota al descanso: 6,5. Segunda parte: Deja atrás unas molestias sufridas en el tramo final de la primera parte. No termina de estar preciso con sus envíos. Se marcha en el 72' por Carvajal. Nota final: 6", indicaron desde Marca.

20250426 FBL - ESP - CUP - BARCELONA - REAL MADRID Barcelona's Spanish defender #35 Gerard Martin and Real Madrid's Uruguayan midfielder #08 Federico Valverde fight for the ball during their Spanish Cup, Copa del Rey (King's Cup) final football match betw Gerard Martin y Federico Valverde Foto: Josep Lago / AFP

El otro medio madrileño, el diario As, a su vez, escribió:

Valverde: Inteligente y comprometido. No buscó demasiado percutir en campo contrario, pero en el propio opacó a Rashford. Y consiguió aguantar, sin excesivos problemas, a pesar de una tempranera amarilla por una entrada sobre el inglés. Hasta que su cuerpo dijo basta y Asencio entró en su lugar".

Estos dos diarios deportivos, no hacen un 1x1 de los futbolistas de Barcelona, sino solo de los de Real Madrid, por lo que no escribieron sobre Ronald Araujo.

En tanto, Mundo Deportivo de Barcelona, sí escribió sobre Federico Valverde: "Lesionado. El uruguayo jugó otra vez como lateral derecho. Hizo un buen partido y se marchó 'tocado' en la segunda mitad".

A su vez, el mismo medio explicó los 17 minutos de Ronald Araujo, más los 9 de adición en cancha: "Precipitado. Animado por su gol al Girona, entró con muchas ganas. Le sirvió para evitar una par de remates claros, pero se revolucionó demasiado en ataque con un disparo muy lejano o un intento de regate sin sentido en posición de extremo".

Por su parte, el Diario Sport, solo escribió de los futbolistas de Barcelona y esto indicó sobre Araujo: "Comenzó como defensa central, pero acabó situándose como una de las referencias ofensivas, incluso se le vio como extremo izquierdo. No tuvo la misma fortuna que ante el Girona y el invento no funcionó".