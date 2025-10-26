Dólar
Así quedaron las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras el empate de Nacional contra Wanderers

Nacional no supo sentenciar la Tabla Anual pero le sacó 6 de ventaja a Peñarol con 6 por jugarse; en el Clausura, quedó a cuatro de los aurinegros

26 de octubre 2025 - 20:48hs
Rómulo Otero y Bruno Veglio

Foto: Dante Fernández / Focouy

Nacional empató 0-0 con Wanderers por la fecha 13 del Torneo Clausura donde apenas pudo descontarle un punto al líder Peñarol y además, no pudo liquidar la Tabla Anual.

Ambos tienen 25 puntos y siguen en carrera por el Clausura al que solo le quedan dos fechas.

Maximiliano Gómez
TORNEO CLAUSURA

Wanderers 0-0 Nacional: el tricolor jugó un pésimo partido, empató en el Viera y no supo sentenciar la Tabla Anual

Hinchas de Nacional en el Parque Viera
NACIONAL

El emotivo gesto de los jugadores de Nacional con Bruno Arady, recientemente lesionado

En la Tabla Anual, Nacional manda con 77 puntos. Peñarol es escolta con 72.

Las chances del aurinegro parecen solo matemáticas a esta altura.

Pero Nacional desperdició este domingo la chance de dejar la Anual ya resuelta.

Liverpool le sacó 5 puntos a Defensor Sporting, en un paso que a futuro puede ser clave para ser Uruguay 3 en Copa Libertadores 2026. Pero claramente, el negriazul irá por la fase de grupos y para eso necesita superar una eventual semifinal y estar en la definición de la Liga AUF Uruguaya.

Juventud, Boston River, Racing y Montevideo City Torque están en zona de Copa Sudamericana.

Pero Cerro, de excelente Clausura, y Cerro Largo, de mejor Apertura que Clausura, buscan todavía un cupo en la Sudamericana.

Descendió Miramar Misiones

El empate de Wanderers con Nacional decretó el descenso de Miramar Misiones que se suma al de River Plate.

Plaza Colonia sigue con chances de salvarse, pero sigue siendo el más comprometido.

Wanderers y Progreso son los equipos a los que buscan alcanzar para salvarse.

