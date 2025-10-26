Hinchas de Nacional insultaron a sus jugadores y a Pablo Peirano y demoraron la partida del bus lanzando proyectiles

Pablo Peirano volvió a ser el objeto de todas las críticas y los insultos de los hinchas de Nacional . Tras el empate 0-0 de este domingo del tricolor contra Wanderers, en el Parque Viera, el DT de los albos fue nuevamente fustigado por su propia parcialidad.

A pesar de que Nacional es líder de la Tabla Anual con 5 puntos de ventaja sobre Peñarol, los hinchas del tricolor no están conformes con cómo juega el equipo y mucho menos con cómo lo dirige Peirano.

Cuando terminó el primer tiempo, Peirano se fue bajo una silbatina feroz a zona de vestuarios.

La ola de insultos también abarcó a los jugadores a pesar de que Nacional terminó dominando y de que el DT metió todas las variantes ofensivas que pudo hacer.

Fue tal la desazón de Peirano en el segundo tiempo que en determinado momento se tapó la cara y estuvo unos cuantos segundos mostrando su desazón.

Al entretiempo sacó a Lucas Villalba y metió al Diente Nicolás López, quien tuvo un par de chances peligrosas, pero que no pudo rescatar al equipo.

Luego hizo un gesto de desaprobación a lo que Nacional mostró en el arranque del segundo tiempo. Fue ahí cuando mandó a la cancha en forma conjunta a Exequiel Mereles y Juan Cruz De los Santos.

Luego le dio cabida a Mauricio Pereyra en un cambio que no logró dotar al equipo de una posesión más clara en el mediocampo.

Fue un cambio que también intentó en el clásico de la segunda fecha, sin éxito alguno.

Por último le dio entrada a Christian Ebere, pero en su primera y única chance de gol, el nigeriano se encontró con un Jhonny Da Silva que sin ser enorme figura en Wanderers, atajó las que tuvo que atajar para sostener el 0-0.

Sebastián Coates terminó jugando de 9. Pero a Nacional se le cerró el arco.

El equipo sigue abusando del balón largo a Maximiliano Gómez y esta vez, el 9 no pudo darle los tres puntos porque el mano a mano que tuvo con Da Silva lo tiró afuera, en el primer tiempo.

Apenas terminado el encuentro, varios hinchas insultaron a viva voz a todos sus futbolistas.

"Ay, ay, ay... Están jugando, en Nacional", les cantaron a viva voz.

En el después, con la bronca a flor de piel por no haber liquidado la Tabla Anual esta fecha, los hinchas de Nacional se manifestaron en las afueras del Viera contra el ómnibus al que rápidamente se subieron los jugadores y el cuerpo técnico.

Como Diego Aguirre el sábado tras perder contra Cerro con Peñarol, Peirano se fue del Viera sin hablar con los medios.

El bus demoró en salir por la calle Atilio Pelossi por la gran aglomeración de hinchas a su alrededor. Eran alrededor de 800 hinchas.

En determinado momento, se lanzaron dos piedras y una botella de plástico contra la unidad de transporte.

No fueron comportamientos masivos sino bien puntuales de hinchas excedidos en sus protestas. Tampoco generaron daños en el bus.

Pero lo que sí fue masivo, constante y claro fueron los insultos, la disconformidad, la molestia y la bronca por cómo jugó el equipo, por cómo dirige Peirano y por no haber sentenciado la Anual y al mismo tiempo no haber quedado a solo dos puntos de Peñarol del Clausura.