Así se juega la fecha 13 del Torneo Clausura: mirá días, horarios, canchas y arbitros

Mirá todos los detalles de la fecha 13 del Torneo Clausura que comenzará este viernes

24 de octubre 2025 - 11:29hs
Cerro y Peñarol se enfrentarán en el Tróccoli este sábado, sin público visitante

Foto: Leonardo Carreño

La fecha 13 del Torneo Clausura comenzará este viernes 24 de octubre y terminará el domingo 26 con partidos que pueden determinar el destino de varios equipos en la Liga AUF Uruguaya.

Peñarol visitará a Cerro el sábado, en un Estadio Luis Troccoli que solo tendrá público locatario por disposición del Ministerio del Interior. El carbonero puede consagrarse campeón del Clausura, y el villero busca puntos claves para entrar a una copa internacional.

Nacional, en tanto, jugará en el Parque Viera contra Wanderers el domingo, en un partido en el que el tricolor podría quedarse con la Tabla Anual y en el que el bohemio luchará por salvarse del descenso.

La jornada se abrirá con el encuentro de este viernes entre Defensor Sporting y Montevideo City Torque. El primero quiere consolidarse en la zona de ingreso a la Copa Libertadores y el segundo mantenerse en los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana.

¿Peñarol campeón del Clausura y Nacional ganador de la tabla Anual? Lo que debe ocurrir el fin de semana para que uno festeje en la fecha 13

Lo que le falta a cada equipo en estas tres fechas del Torneo Clausura y las chances por el título, las copas y el descenso

El sábado también jugarán Juventud de Las Piedras y Plaza Colonia, un partido en el que se disputan dos tablas: el pedrense necesita ganar para aspirar a clasificar a su primera Libertadores, mientras que si el patablanca pierde descenderá a la Segunda División Profesional.

Fecha, hora y jueces de partidos de la fecha 13 del Torneo Clausura

Día Hora Partido Cancha Juez Asistentes VAR
Viernes 24 19:30 Defensor Sporting vs Montevideo City Torque Estadio Franzini Hernán Heras Carlos Barreiro, Amador de Prado y Juan Cianni Diego Dunajec y Ernesto Hartwig
Sábado 25 13:30 Juventud de Las Piedras vs Plaza Colonia Parque Artigas Esteban Ostojich Héctor Bergaló, Carlos Roca y Agustín Olmos Andrés Cunha y Nicolás Tarán
Sábado 25 16:00 Cerro vs Peñarol Estadio Tróccoli Javier Burgos Martín Soppi, Javier Irazoqui y Andrés Martínez Leodán González y Mathías Muniz
Sábado 25 18:30 Cerro Largo vs Racing Estadio Ubilla Andrés Matonte Pablo Llarena, Héctor Portillo y Pablo Silveira Christian Ferreyra y Richard Trinidad
Domingo 26 13:30 Danubio vs River Plate Jardines del Hipódromo María Mincheff de Lazaroff Eduardo Varela Agustín Berisso, Carlos Morales y Federico Arman Yimmy Álvarez y Andrés Nievas
Domingo 26 16:00 Liverpool vs Progreso Estadio Belvedere Leodán González Mathías Muniz, Heber Godoy y Felipe Vikonis Andrés Cunha y Martín Soppi
Domingo 26 18:30 Wanderers vs Nacional Parque Viera Gustavo Tejera Nicolás Tarán, Gustavo Márquez Lisboa y Anahí Fernández Antonio García y Santiago Fernández
Domingo 26 21:00 Miramar Misiones vs Boston River Parque Palermo Javier Feres Horacio Ferreiro, Daiana Fernández y Federico Modernell Jonathan Fuentes y Héctor Bergaló

Posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual

