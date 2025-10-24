Así se juega la fecha 13 del Torneo Clausura: mirá días, horarios, canchas y arbitros

La fecha 13 del Torneo Clausura comenzará este viernes 24 de octubre y terminará el domingo 26 con partidos que pueden determinar el destino de varios equipos en la Liga AUF Uruguaya.
Peñarol visitará a Cerro el sábado, en un Estadio Luis Troccoli que solo tendrá público locatario por disposición del Ministerio del Interior. El carbonero puede consagrarse campeón del Clausura, y el villero busca puntos claves para entrar a una copa internacional.
Nacional, en tanto, jugará en el Parque Viera contra Wanderers el domingo, en un partido en el que el tricolor podría quedarse con la Tabla Anual y en el que el bohemio luchará por salvarse del descenso.
La jornada se abrirá con el encuentro de este viernes entre Defensor Sporting y Montevideo City Torque. El primero quiere consolidarse en la zona de ingreso a la Copa Libertadores y el segundo mantenerse en los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana.
El sábado también jugarán Juventud de Las Piedras y Plaza Colonia, un partido en el que se disputan dos tablas: el pedrense necesita ganar para aspirar a clasificar a su primera Libertadores, mientras que si el patablanca pierde descenderá a la Segunda División Profesional.
Fecha, hora y jueces de partidos de la fecha 13 del Torneo Clausura
|Día
| Hora
| Partido
| Cancha
| Juez
| Asistentes
| VAR
|Viernes 24
|19:30
|Defensor Sporting vs Montevideo City Torque
|Estadio Franzini
|Hernán Heras
|Carlos Barreiro, Amador de Prado y Juan Cianni
|Diego Dunajec y Ernesto Hartwig
| Sábado 25
|13:30
|Juventud de Las Piedras vs Plaza Colonia
|Parque Artigas
|Esteban Ostojich
|Héctor Bergaló, Carlos Roca y Agustín Olmos
|Andrés Cunha y Nicolás Tarán
| Sábado 25
|16:00
|Cerro vs Peñarol
|Estadio Tróccoli
|Javier Burgos
|Martín Soppi, Javier Irazoqui y Andrés Martínez
|Leodán González y Mathías Muniz
| Sábado 25
|18:30
|Cerro Largo vs Racing
|Estadio Ubilla
|Andrés Matonte
|Pablo Llarena, Héctor Portillo y Pablo Silveira
|Christian Ferreyra y Richard Trinidad
| Domingo 26
|13:30
|Danubio vs River Plate
|Jardines del Hipódromo María Mincheff de Lazaroff
|Eduardo Varela
|Agustín Berisso, Carlos Morales y Federico Arman
|Yimmy Álvarez y Andrés Nievas
| Domingo 26
|16:00
|Liverpool vs Progreso
|Estadio Belvedere
|Leodán González
|Mathías Muniz, Heber Godoy y Felipe Vikonis
|Andrés Cunha y Martín Soppi
| Domingo 26
|18:30
|Wanderers vs Nacional
|Parque Viera
|Gustavo Tejera
|Nicolás Tarán, Gustavo Márquez Lisboa y Anahí Fernández
|Antonio García y Santiago Fernández
| Domingo 26
|21:00
|Miramar Misiones vs Boston River
|Parque Palermo
|Javier Feres
|Horacio Ferreiro, Daiana Fernández y Federico Modernell
|Jonathan Fuentes y Héctor Bergaló
