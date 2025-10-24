Delegados de Peñarol analizan denunciar a Nacional y a Cerro ante la FIFA por una supuesta violación de un artículo respecto a "perjudicar a un tercero" por la fijación del Estadio Tróccoli

Peñarol estudia la posibilidad de denunciar a Nacional y a Cerro ante la Federación Internacional del Fútbol Asociado (FIFA) debido a que algunos integrantes del consejo directivo entienden que se violó el artículo 20 del Código Disciplinario del máximo rector del fútbol mundial.

Según informó un dirigente aurinegro a Referí este viernes, los delegados del club están analizando la chance de denunciar a ambas instituciones ante la FIFA, por el hecho de que existe una normativa que habla de "perjudicar a un tercero", que los carboneros analizan sobre el acuerdo de Nacional con Cerro.

Peñarol se apoya en declaraciones del vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, cuando hace un mes habló de que confiaba en que Cerro cumpliera el acuerdo que tenían luego de que los tricolores le prestaron dinero para comenzar esta temporada de la Liga AUF Uruguaya.

"Nosotros arreglamos con Cerro a principios de año que contra Peñarol va a jugar en el Tróccoli. Es el acuerdo que tenemos de palabra cuando los ayudamos (económicamente) a comenzar el año", dijo el vicepresidente Flavio Perchman en El Espectador Deportes el pasado 22 de setiembre, cuando comenzaba a rumorearse que el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, le iba a ofrecer a los de la Villa, jugar el encuentro en el Estadio Centenario.

Perchman agregó: "Yo confío en que la palabra de (Alfredo) Jaureguiverry (presidente de Cerro) se va a cumplir. Nosotros ayudamos a Cerro a jugar, le dimos un dinero, e hicimos este acuerdo. Confío que van a cumplir".

En Peñarol entienden que Nacional, al poner dinero, tiene todo el derecho de haber cambiado el escenario contra los albicelestes y no jugar de visita en el Estadio Luis Tróccoli.

No obstante, lo que en los aurinegros creen que está mal, es que, en este caso Perchman representando a los tricolores, fue más allá y se metió en un tema de terceros, como es el partido entre Cerro y Peñarol.

El citado artículo 20 de la FIFA, expresa lo siguiente en su primer punto: "Quien, directa o indirectamente, por cualquier medio, influya o manipule de forma ilícita el curso, el resultado u otro aspecto de un partido o una competición, o conspire o lo intente, será sancionado con una prohibición de al menos cinco años de participar en cualquier actividad relacionada con el fútbol y una multa de al menos CHF 100.000 (US$ 125.600)".

Por ahora, según informó el mismo dirigente a Referí, por ahora se están reuniendo los delegados de Peñarol, aunque aún no tomaron una resolución al respecto para presentar ante el consejo directivo del club.