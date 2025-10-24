Dólar
FÚTBOL

Se encienden las alarmas en la recta final del Brasileirao; Joaquín Piquerez puede ser suspendido hasta seis partidos en Palmeiras

El uruguayo vive un momento complicado en el club paulista en esta última semana

24 de octubre 2025 - 13:04hs
Joaquín Piquerez

Joaquín Piquerez

El lateral uruguayo Joaquín Piquerez y el defensa paraguayo y capitán de Palmeiras, Gustavo Gómez, fueron imputados por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia Deportiva (STJD) por criticar al arbitraje en el partido contra Flamengo el domingo pasado en el Estadio Maracaná.

Ambos enfrentan suspensiones de hasta seis partidos; quedan 10 en el Brasileirao. Aún no se ha fijado la fecha del juicio.

Ignacio Sosa 
PEÑAROL

Ignacio Sosa se va de Peñarol a jugar a Brasil en enero; mirá cuánto dinero le queda a los carboneros

Daniel Carreño, entrenador de Wanderers
PREOCUPANTE

"Me encuentro a la deriva": la dura declaración de Daniel Carreño sobre el momento de Wanderers, antes de enfrentar a Nacional

Según la denuncia, Piquerez fue imputado en virtud del artículo 243-F del Código Brasileño de Justicia Deportiva (CBJD), con resolución preliminar. Fue expulsado tras decirle al árbitro Wilton Pereira Sampaio: "Estás jugando, viniste aquí solo a robarnos".

Gómez no fue amonestado por el árbitro, pero sí fue imputado por declaraciones realizadas en entrevistas posteriores al partido. En la denuncia, la Fiscalía declara lo siguiente:

"Gómez afirmó que Sampaio es 'uno de los más arrogantes del fútbol mundial' e insinuó que el árbitro "tiene algo en contra de Palmeiras, con el éxito del equipo". Además, el jugador mencionó que el árbitro "había apagado el micrófono para decirme tonterías".

Por este motivo, el defensa paraguayo fue imputado en virtud del Artículo 258, con una suspensión de uno a seis partidos.

En virtud del mismo artículo, la Fiscalía imputó al árbitro asistente de Palmeiras, Joao Martins, quien fue expulsado por insultar al árbitro.

Joaquín Piquerez Palmeiras Brasileirao Flamengo Gustavo Gómez Wilton Sampaio

