"Me encuentro a la deriva": la dura declaración de Daniel Carreño sobre el momento de Wanderers, antes de enfrentar a Nacional

El entrenador de Wanderers , Daniel Carreño, dijo que tanto él como su plantel están "a la deriva" en este momento , en el que el bohemio pelea por salvarse del descenso a falta de tres fechas del final de la Liga AUF Uruguaya y se enfrenta este domingo a Nacional .

"Dentro de la cancha se ve un equipo a la deriva, inclusive yo me encuentro a la deriva . Me cuesta decirlo porque es parte de mi trabajo", afirmó el director técnico en una entrevista con el programa Minuto 1 de Carve Deportiva.

Carreño afirmó que lo llamaron para dirigir a Wanderers "más allá del sentimiento", en una especie de "por favor Daniel te necesitamos". "Era un momento complicado, yo venía de Arabia Saudita, con posibilidades de volver. Aún así yo sabía donde venía, todo lo que se podía presentar, y me encuentro con un equipo en la deriva desde el punto de vista táctico, la cara que mostramos, la fragilidad que tenemos y no estamos encontrando la solución", agregó.

Incluso, el técnico reconoció que "es tan malo el momento" que no están "pensando en el año que viene", algo que era "parte de la planificación" cuando llegó. "No estamos encontrando solución, me trajeron para encontrar soluciones y no estoy ayudando en la parte deportiva" , lamentó, y aclaró que esto va más allá de los problemas institucionales "graves" que tiene el club.

TORNEO CLAUSURA Javier Burgos y Gustavo Tejera dirigirán a Peñarol vs Cerro y a Nacional vs Wanderers en la fecha 13 del Torneo Clausura

TORNEO CLAUSURA Los precios que fijó Wanderers para recibir a los hinchas de Nacional en el Parque Viera por el Torneo Clausura; mirá los detalles de la venta de entradas

El entrenador explicó que el bohemio armó un plantel "para pelear otra situación", por lo que tiene un equipo que "no está bien armado" para luchar por la salvación. "Nos están poniendo desafíos que tenemos que intentar superarlos, no siempre ganamos, no siempre perdimos. Wanderers va a ganar, tarde o temprano va a ganar, lo dice la historia", continuó.

Para el técnico "todo influye en todo", y esta pelea por el descenso le está costando al bohemio en el área de las lesiones: "Estamos perdiendo un jugador por semana por problemas musculares. No me había pasado en 25 años ver tantos jugadores lesionados".

Carreño recordó que perdió por lesión a Francisco Cerro "en el calentamiento contra Peñarol" y ayer en un entrenamiento se lesionó Martín Suárez. También perdió desde su llegada a los delanteros Joaquín Zeballos y Esteban Crucci, y tiene entre los jugadores en sanidad a Tabaré Viudez.

¿Qué necesita Wanderers para salvarse del descenso y qué partidos le quedan?

Wanderers parece estar al borde de la salvación. Tiene 77 puntos en 71 partidos, con un promedio de 1.085, y está en el puesto 13 de la tabla del Descenso, el último de los que se salvan de la Segunda División Profesional. Sin embargo, no puede relajarse.

Si pierde todos sus partidos Miramar Misiones (que tiene 68 puntos en 71 encuentros) podría alcanzarlo para un desempate por el descenso si gana todo, y Plaza Colonia (que tiene 32 unidades en 34 partidos) podría superarlo si suma siete puntos.

Si solo empata uno de los tres encuentros que le quedan el bohemio condenará a Miramar al descenso, pero Plaza puede llevarlo al desempate con siete unidades, o mandarlo al descenso si gana los tres.

Si empata dos partidos y pierde el restante, Plaza solo podrá superarlo si gana los tres partidos que le quedan.

Con dos victorias, el equipo del Prado se salva, pase lo que pase con sus otros dos rivales.

El bohemio cerrará el Torneo Clausura con tres partidos de local en el Parque Viera, dos de ellos ante rivales que están arriba en la tabla. Este domingo a las 18:30 recibirá a Nacional por la fecha 13 y en la fecha 14 jugará contra Boston River, para luego cerrar el año ante River Plate, que ya descendió.