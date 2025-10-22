Los precios que fijó Wanderers para recibir a los hinchas de Nacional en el Parque Viera por el Torneo Clausura; mirá los detalles de la venta de entradas

Montevideo Wanderers dio a conocer los precios de la venta de entradas para los hinchas de Nacional para el partido del próximo domingo a las 18:30 en el Parque Viera por la 13ª fecha del Torneo Clausura.
El partido entre Wanderers y Nacional se jugará el domingo a la hora 18.30 en el Parque Viera y la venta de entradas ya está abierta para socios e hinchas tricolores