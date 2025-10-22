Los precios que fijó Wanderers para recibir a los hinchas de Nacional en el Parque Viera por el Torneo Clausura; mirá los detalles de la venta de entradas

Montevideo Wanderers dio a conocer los precios de la venta de entradas para los hinchas de Nacional para el partido del próximo domingo a las 18:30 en el Parque Viera por la 13ª fecha del Torneo Clausura.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

La venta de entradas ya está abierta para socios e hinchas tricolores.

Wanderers estrenará en este partido su nuevo sector de la Tribuna Obdulio Varela , la que fue ampliada.

Los precios para la Tribuna Obdulio Varela son de $ 750 para socios y $ 850.

NACIONAL Emiliano Ancheta sufrió un pequeño desgarro y es baja en Nacional: Oliva en recuperación, López acordó jugar y Juan Cruz de los Santos está recuperado

NACIONAL La "velada especial" de "camaradería" que realizó Nacional con legisladores hinchas y socios del club; mirá las fotos

Mientras que la Tribuna Jorge Barrios (cabecera) tiene precios de $ 550 y $ 650.

Las entradas se venden en la web de Redtickets y presencial en Redpagos.