Los precios que fijó Wanderers para recibir a los hinchas de Nacional en el Parque Viera por el Torneo Clausura; mirá los detalles de la venta de entradas

El partido entre Wanderers y Nacional se jugará el domingo a la hora 18.30 en el Parque Viera y la venta de entradas ya está abierta para socios e hinchas tricolores

22 de octubre 2025 - 10:26hs
Foto: @Nacional
Entradas para Wanderers vs Nacional

Montevideo Wanderers dio a conocer los precios de la venta de entradas para los hinchas de Nacional para el partido del próximo domingo a las 18:30 en el Parque Viera por la 13ª fecha del Torneo Clausura.

La venta de entradas ya está abierta para socios e hinchas tricolores.

Wanderers estrenará en este partido su nuevo sector de la Tribuna Obdulio Varela, la que fue ampliada.

20241114 Hinchas Hinchada de Peñarol Parque Viera presos, liberen liberación bandera pancarta Torneo Clausura 2024 Foto: Leonardo Carreño
Los precios para la Tribuna Obdulio Varela son de $ 750 para socios y $ 850.

Mientras que la Tribuna Jorge Barrios (cabecera) tiene precios de $ 550 y $ 650.

Las entradas se venden en la web de Redtickets y presencial en Redpagos.

