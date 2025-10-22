Emiliano Ancheta sufrió un pequeño desgarro y es baja en Nacional: Oliva en recuperación, López acordó jugar y Juan Cruz de los Santos está recuperado

Emiliano Ancheta sufrió un pequeño desgarro y es baja en Nacional para enfrentar a Wanderers este fin de semana, según informó el mánager general de Nacional, Sebastián Eguren , en una entrevista con el programa La Mañana del Fútbol de El Espectador Deportes.

Eguren afirmó que Ancheta "sufrió una rotura fibrilar chica" tras el partido contra Miramar Misiones de este sábado, en el que jugó 90 minutos. "El partido lo terminó bien pero ayer pudimos constatar la lesión" , expresó el mánager.

El integrante de Nacional afirmó que Ancheta será baja "por un par de semanas" y la intención del club es recuperarlo "para las finales" de la Liga AUF Uruguaya.

La lesión de Ancheta llega en medio de un mes de varias lesiones para Nacional. Uno de los lesionados es Christian Oliva , al que según Eguren le quedan "15 días" de recuperación tras su desgarro en el sóleo.

Consultado sobre la amarilla que se hizo sacar en el partido contra Miramar para limpiar su registro, el mánager aclaró que "lo permite el reglamento" y "no se infringió ninguna regla".

Otro de los que continúa entre algodones es Nicolás López, que tras su esguince de tobillo continuó jugando en el tricolor. Eguren afirmó que hubo "una conversación" entre el "Diente" y el entrenador Pablo Peirano en la que decidieron que el delantero "tenga minutos", siempre con la idea de que llegue en buenas condiciones a la definición del campeonato.

"Estamos dentro del número de lesiones musculares normales debido a la carga de trabajo del plantel. El tema es que se están juntando todas en el final de la temporada", explicó Eguren.

Algunos jugadores que sufrieron lesiones en las últimas semanas ya están recuperados. Uno de ellos es Juan Cruz de los Santos, que según supo Referí ya está recuperado de su desgarro y está a la orden de Peirano para enfrentar a Wanderers.

Otro que se recuperó fue Nicolás Rodríguez, quien se perfila como posible reemplazante de Emiliano Ancheta para el próximo encuentro tricolor.

Maximiliano Gómez, que se retiró con un golpe del encuentro ante Miramar tras una dura falta en la zona del talón, está en condiciones y no es duda para el fin de semana.