El Observador / Fútbol / NACIONAL

La buena noticia en Nacional con el alta médica de un jugador y el regreso de Nicolás Lodeiro; mirá el probable equipo que se perfila para ir al Parque Viera

Los tricolores trabajan en la Ciudad Deportiva Los Céspedes, donde tuvieron la buena noticia del alta médica de uno de sus refuerzos

21 de octubre 2025 - 14:18hs
Pablo Peirano, técnico de Nacional

Pablo Peirano, técnico de Nacional

Foto: Leonardo Carreño

Nacional avanza en la semana de entrenamientos previa al próximo partido ante Wanderers del próximo domingo a las 18:30 horas en el Parque Viera, por la 13ª fecha del Torneo Clausura.

Los tricolores trabajan en la Ciudad Deportiva Los Céspedes, donde tuvieron la buena noticia del alta médica de Juan Cruz De los Santos, el extremo izquierdo que vuelve a estar a las órdenes del entrenador Pablo Peirano.

20250816 Juan Cruz De los Santos anotó para Nacional contra Progreso por el Torneo Clausura
Juan Cruz De los Santos anotó para Nacional contra Progreso por el Torneo Clausura

Juan Cruz De los Santos anotó para Nacional contra Progreso por el Torneo Clausura

El ex River Plate sufrió un desgarro que fue confirmado el pasado 2 de octubre, luego de haber jugado el 28 de setiembre ante Juventud de Las Piedras, encuentro en el que disputó 35 minutos.

Por esa lesión se perdió los partidos ante Cerro Largo FC, Danubio y Miramar Misiones.

Maximiliano Gómez celebra un gol para Nacional
FÚTBOL

El gran elogio de Lucas Torreira para Maximiliano Gómez por su rendimiento y sus dos goles para Nacional

Hinchadas de Nacional y Peñarol
FÚTBOL URUGUAYO

Las multas de los grandes en 2025: Peñarol ya pagó US$ 224.000 y Nacional US$ 68.000; mirá el listado completo

De los Santos se había lesionado anteriormente en la previa del partido ante River Plate del 30 de agosto, por lo que se perdió ese juego, y luego ante Racing y Plaza Colonia.

Retornó ante Liverpool y luego jugó ante Juventud, cuando volvió a lesionarse.

Ahora, según confirmaron a Referí desde Los Céspedes, el campeón del mundo sub 20 vuelve a estar a la orden.

El regreso de Lodeiro y las bajas

Nacional también tendrá la vuelta de Nicolás Lodeiro, quien cumplió el partido de sanción por la roja ante Danubio.

20250928 Nicolás Lodeiro Nacional Juventud Torneo Clausura Foto Enzo Santos Focouy (6)
Nicolás Lodeiro

Nicolás Lodeiro

El volante zurdo se perfila para volver al equipo, por lo que Peirano tendrá al menos una variante.

El DT no podrá contar con Christian Oliva, quien recibió su quinta amarilla y está suspendido, al igual que Gonzalo Carneiro, quien tampoco estará en el Parque Viera.

El probable equipo de Nacional

La otra interrogante que tiene el entrenador albo es si incluye a Nicolás López como titular o vuelve a darle comienzo en el banco de suplentes.

Nicolás López y Christian Ebere
Nicolás López y Christian Ebere

Nicolás López y Christian Ebere

El probable equipo tricolor sería con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán y Diego Romero; Luciano Boggio y Lucas Rodríguez, Lucas Villalba, Rómulo Otero, Nicolás Lodeiro y Maximiliano Gómez.

Temas:

Nacional Juan Cruz de los Santos Nicolás Lodeiro Wanderers Parque Viera

