/ Nacional / POLÉMICA

Presidente de ASSE dijo que lo tienen "totalmente sin cuidado" pedidos de renuncia y que no hay "nada raro" en superposición de horas con Udelar

Álvaro Danza marcó tarjeta de forma virtual al frente de una clínica del Hospital Pasteur en días y horarios en los que estuvo participando en actividades del prestador estatal

21 de octubre 2025 - 21:29hs
El presidente de ASSE, Álvaro Danza,  en conferencia de prensa

El presidente de ASSE, Álvaro Danza,  en conferencia de prensa

Foto: Leonardo Carreño

El presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, dijo que lo tienen "totalmente sin cuidado" los pedidos de renuncia que han formulado distintos dirigentes de la oposición, luego de que se conociera que, además de presidir el prestador estatal, ejerce como médico en varias mutualistas privadas.

Así lo afirmó el presidente de ASSE en diálogo con La Diaria, luego de que este martes el programa Así Nos Va divulgara datos sobre la superposición de horas de Udelar con las actividades de Danza al frente del prestador público, en base a los registros de horarios.

Es que además de atender como médico en mutualistas, Danza es grado 5 de Medicina Interna y lidera la Unidad Académica Clínica Médica 2 del Hospital Pasteur. Por ese cargo, según informó Así Nos Va, cobra un sueldo de 78 mil pesos que es pago por parte de la Facultad de Medicina y de ASSE a través de la Comisión de Apoyo.

alvaro danza sobre pedidos de renuncia de la oposicion: me preocupa que ese sea el centro del tema y no la salud de la gente
ASSE

Álvaro Danza sobre pedidos de renuncia de la oposición: "Me preocupa que ese sea el centro del tema y no la salud de la gente"

Camioneta de ASSE donde viajaba Álvaro Danza
ACCIDENTE

Camioneta de ASSE en la que viajaba Álvaro Danza tuvo un accidente en Lavalleja: no hay heridos de gravedad

La información divulgada en el programa señala que Danza marcó tarjeta de forma virtual por su rol como titular de la clínica médica en fechas y horarios en los que participó de actividades oficiales de ASSE, según quedó registrado en las redes sociales del prestador.

Ante esta situación, el senador blanco Martín Lema insistió con la renuncia de Danza, al igual que otros dirigentes de la oposición. "Lo del presidente de ASSE es inmoral", escribió Lema.

Danza, por su parte, aseguró que "no hay nada extraño" en la superposición de horas marcadas en el Pasteur y las actividades al frente de ASSE.

"Durante mi transporte hago mil actividades; mientras voy de Montevideo a Tacuarembó hago 400.000 cosas: Zoom, videollamada y hablo por teléfono -por suerte, no manejo yo, obviamente- , así que eso está absolutamente validado en facultad y en todos lados, no tiene ningún misterio", señaló a La Diaria.

También se refirió a la "marca virtual" de tarjeta que existe en el caso del Hospital Pasteur y que, según dijo, va de la mano con las "actividades virtuales" que los profesionales ejercen. "La marca virtual existe porque existen las actividades virtuales", argumentó.

"Es marca docente, y estás haciendo actividad docente mientras estás en otro lugar, es obvio; lo hacemos permanentemente, y hay mil cosas que hacemos que no están registradas, que son otro tanto", declaró.

