Murió el periodista y crítico de cine Jackie Rodríguez Stratta, la voz del séptimo arte en Uruguay

Este martes murió a los 75 años el periodista y crítico de cine Jackie Rodríguez Stratta , informó la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay (ACCU).

"Si bien no integró parte de la ACCU, fue un comunicador muy atento con nuestra organización que siempre estuvo pendiente de nuestros eventos", aclara el comunicado oficial al que accedió El Observador.

Jackie Rodríguez Stratta nació en Montevideo el 12 de abril de 1950 y fue una de las voces más conocidas del periodismo de espectáculos en Uruguay. A lo largo de su carrera amalgamó el rol de periodista, locutor, publicista y productor con una destacada presencia en los medios nacionales. Su carrera estuvo marcada por una profunda relación con el cine y la cultura popular, tanto a nivel local como internacional.

Su carrera en los medios comenzó en Canal 4 como productor, pero fue en Canal 5 donde debutó como conductor del programa Detrás de la pantalla, en compañía de Yamandú Marichal. Este primer paso sería el comienzo de una exitosa trayectoria en la televisión uruguaya. Más tarde, el programa se trasladó a Canal 10, donde continuó ganando seguidores.

En 1992, Jackie Rodríguez Stratta dio un paso importante con la realización de Galas del cine, un ciclo de programas especiales que se emitió en la misma cadena y le permitió afianzar su vínculo con el séptimo arte. Sin embargo, fue en 2002 cuando se consolidó como uno de los rostros más emblemáticos de Subrayado, donde se encargó de la sección de espectáculos. Fue allí donde popularizó la famosa frase "Y va, en varias salas", un latiguillo que lo acompañó durante años.

El cine como pasión y profesión

Su amor por el cine no solo se reflejaba en su trabajo periodístico, sino también en su incursión en la industria cinematográfica, donde trabajó para compañías de renombre como Metro-Goldwyn-Mayer y Universal Pictures. Rodríguez Stratta desempeñó un rol fundamental en la promoción y publicidad de estrenos de cine en Uruguay, haciendo llegar lo último de la pantalla grande al público local.

En su carrera, Rodríguez Stratta estuvo presente en diversos festivales internacionales, entre ellos el Festival de San Sebastián, el Festival de Cannes, la Berlinale y los Premios Óscar, en los que participó en más de 40 ocasiones. Su conocimiento del cine también lo llevó a compartir su experiencia con las nuevas generaciones a través de talleres en La Sin Rival, un espacio que se instaló como referente para los amantes del cine en Uruguay.

Reconocimientos y legado

A lo largo de su carrera, Jackie Rodríguez Stratta recibió numerosos premios, incluido el Premio Iris, un reconocimiento a su contribución al periodismo y la cultura en Uruguay.

A nivel personal, su vida estuvo marcada por la figura de Esther Cañas Bestilleiro, con quien estuvo casado hasta su fallecimiento en 2023.