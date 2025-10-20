"De bajo cero a calor": Metsul anuncia que una "gran masa de aire frío" afectará a Uruguay esta semana

Una masa de aire frío asociada a un centro de alta presión de más de 1.030 hPa sobre el océano Atlántico provocó temperaturas bajo cero este lunes en el sur y sureste de Brasil. Según el organismo meteorológico brasileño Metsul, el fenómeno mantiene su influencia sobre la región y podría extender sus efectos al sur de Uruguay durante las próximas jornadas , antes de que llegue un fuerte aumento de las temperaturas hacia el final de la semana .

Las estaciones meteorológicas de Rio Grande do Sul registraron mínimas de 1,4 °C en Soledade , 2,7 °C en Vacaria y Pinheiro Machado , 2,8 °C en Pedras Alta y Herval y 4,8 °C en Canela , entre otras localidades. En el área metropolitana de Porto Alegre, los termómetros marcaron 6,7 °C en Viamão y 9,5 °C en Belém Novo , mientras que en el barrio Jardim Botânico, en la zona este de la capital, la temperatura bajó a 12,1 °C .

En Santa Catarina , el frío fue aún más extremo, con -1,6 °C en Urupema , 1,2 °C en Urubici y 2,4 °C en São Joaquim . En Paraná , la mínima más baja se registró en São Mateus do Sul , con 4,5 °C , mientras que en el interior de São Paulo las temperaturas oscilaron entre 10 °C y 13 °C .

El aire frío también alcanzó zonas altas de Río de Janeiro y Minas Gerais , donde se reportaron mínimas de hasta -0,3 °C en el Parque Nacional de Itatiaia y 3 °C en Delfim Moreira , respectivamente.

Efectos en Uruguay

El ingreso de esta masa fría también se hace sentir en Uruguay, especialmente en el sur y sureste del país, donde se esperan madrugadas frías y posibles heladas leves en zonas rurales. De acuerdo con los modelos regionales analizados por Metsul, las bajas temperaturas persistirán hasta el miércoles, con un gradual ascenso a partir de la segunda mitad de la semana.

El aire seco y la escasa nubosidad favorecerán noches despejadas, lo que incrementará la sensación térmica baja al amanecer, sobre todo en los departamentos de Canelones, Lavalleja, Maldonado y Rocha.

Del frío al calor en pocos días

La influencia del anticiclón comenzará a debilitarse desde mediados de semana, lo que permitirá el retorno del aire cálido y húmedo desde el norte. Metsul anticipa que entre jueves y viernes se producirá un notorio aumento de las temperaturas, con máximas que podrían alcanzar los 27 °C o incluso los 30 °C en sectores del litoral uruguayo.

En el sur de Brasil, el jueves se prevén temperaturas superiores a 30 °C en varias localidades de Rio Grande do Sul, lo que anticipa el cambio de masa de aire que también alcanzará al territorio uruguayo.

El contraste térmico entre el inicio y el final de la semana será marcado: tras las heladas matinales, el fin de semana podría presentarse con ambiente cálido y primaveral, típico de octubre, con cielos despejados y viento del noreste.

En resumen, Uruguay transitará una semana de transición térmica, con amaneceres fríos al comienzo y tardes calurosas hacia el final, en línea con el comportamiento del sur de Brasil. Meteorólogos recomiendan precaución ante los cambios bruscos de temperatura, especialmente para personas mayores, niños y trabajadores rurales.