"De bajo cero a calor": Metsul anuncia que una "gran masa de aire frío" afectará a Uruguay esta semana

Una masa de aire frío asociada a un centro de alta presión de más de 1.030 hPa sobre el océano Atlántico provocó temperaturas bajo cero este lunes en el sur y sureste de Brasil. Según el organismo meteorológico brasileño Metsul, el fenómeno mantiene su influencia sobre la región y podría extender sus efectos al sur de Uruguay durante las próximas jornadas, antes de que llegue un fuerte aumento de las temperaturas hacia el final de la semana.
Frío intenso en el sur de Brasil
Las estaciones meteorológicas de Rio Grande do Sul registraron mínimas de 1,4 °C en Soledade, 2,7 °C en Vacaria y Pinheiro Machado, 2,8 °C en Pedras Alta y Herval y 4,8 °C en Canela, entre otras localidades. En el área metropolitana de Porto Alegre, los termómetros marcaron 6,7 °C en Viamão y 9,5 °C en Belém Novo, mientras que en el barrio Jardim Botânico, en la zona este de la capital, la temperatura bajó a 12,1 °C.
En Santa Catarina, el frío fue aún más extremo, con -1,6 °C en Urupema, 1,2 °C en Urubici y 2,4 °C en São Joaquim. En Paraná, la mínima más baja se registró en São Mateus do Sul, con 4,5 °C, mientras que en el interior de São Paulo las temperaturas oscilaron entre 10 °C y 13 °C.
El aire frío también alcanzó zonas altas de Río de Janeiro y Minas Gerais, donde se reportaron mínimas de hasta -0,3 °C en el Parque Nacional de Itatiaia y 3 °C en Delfim Moreira, respectivamente.
Efectos en Uruguay
El ingreso de esta masa fría también se hace sentir en Uruguay, especialmente en el sur y sureste del país, donde se esperan madrugadas frías y posibles heladas leves en zonas rurales. De acuerdo con los modelos regionales analizados por Metsul, las bajas temperaturas persistirán hasta el miércoles, con un gradual ascenso a partir de la segunda mitad de la semana.
El aire seco y la escasa nubosidad favorecerán noches despejadas, lo que incrementará la sensación térmica baja al amanecer, sobre todo en los departamentos de Canelones, Lavalleja, Maldonado y Rocha.
Del frío al calor en pocos días
La influencia del anticiclón comenzará a debilitarse desde mediados de semana, lo que permitirá el retorno del aire cálido y húmedo desde el norte. Metsul anticipa que entre jueves y viernes se producirá un notorio aumento de las temperaturas, con máximas que podrían alcanzar los 27 °C o incluso los 30 °C en sectores del litoral uruguayo.
En el sur de Brasil, el jueves se prevén temperaturas superiores a 30 °C en varias localidades de Rio Grande do Sul, lo que anticipa el cambio de masa de aire que también alcanzará al territorio uruguayo.
El contraste térmico entre el inicio y el final de la semana será marcado: tras las heladas matinales, el fin de semana podría presentarse con ambiente cálido y primaveral, típico de octubre, con cielos despejados y viento del noreste.
En resumen, Uruguay transitará una semana de transición térmica, con amaneceres fríos al comienzo y tardes calurosas hacia el final, en línea con el comportamiento del sur de Brasil. Meteorólogos recomiendan precaución ante los cambios bruscos de temperatura, especialmente para personas mayores, niños y trabajadores rurales.