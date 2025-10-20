Dólar
/ Nacional / VIOLENCIA

"Te quitan las ganas", dijo el dueño de la pizzería en la que trabajaba repartidor asesinado el sábado en Villa Española

El repartidor fue asesinado por dos delincuentes en la noche del sábado, después de entregar un pedido en Villa Española

20 de octubre 2025 - 18:25hs
La pizzería en la que trabajaba el repartidor asesinado

La pizzería en la que trabajaba el repartidor asesinado

Foto: captura Telemundo

Un repartidor de 56 años fue asesinado el sábado en Villa Española, luego de entregar un pedido y ser abordado por delincuentes que le dispararon para robarle la moto.

Horacio Villareal, dueño de la pizzería Las Tejas, ubicada en Malvín Norte, lamentó el episodio y también que la sociedad se haya acostumbrado a las muertes violentas.

"Te quitan las ganas, estamos acostumbrados a los robos, a estas cosas, pero no a un hecho de esta gravedad", aseguró en diálogo con Subrayado y Telemundo.

"Esto no lo podemos parar, pero cómo venimos a trabajar. Hoy entiendo que la sociedad está muy deshumanizada. Hay una cuestión de que nos acostumbramos a las muertes. Parece que en este país, y no hago una crítica política, hay ciudadanos de primera categoría y de segunda categoría", lamentó.

El asesinato se produjo sobre las nueve de la noche del sábado en Villademoros y Fray Bentos. El trabajador fue trasladado al Hospital Pasteur, pero murió poco después.

Villareal aseguró que la víctima era una persona a la que "todo el mundo" apreciaba, y recordó que tiempo atrás había decidido dejar de trabajar como repartidor en la noche porque la cosa estaba "complicada".

Sin embargo, poco después volvió a pedir trabajo. "A mitad de año me llama y me dice: 'Horacio, sabés que no me alcanza. Necesito algún extra'".

Otro trabajador de la pizzería, Matías Techera, contó a los medios que renunció al trabajo tras la muerte de su compañero. "Hace siete años que estoy repartiendo, hace un año y medio que me dedico 100% a esto y esto que pasó el sábado ya fue la gota que rebasó el vaso para darle fin al reparto, a mi vida de delivery", contó.

"Nadie quiere morir entregando una pizza, laburando. A ver, si te va a tocar, te va a tocar. Si es para vos, es para vos. Pero yo la verdad que así no quiero. Tengo visto otro futuro para mí, si me toca morir de una enfermedad, lo que sea. Pero así, repartiendo, laburando, no", agregó.

Villa Española Pizzería homicidio

