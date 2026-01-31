Álvaro Rodríguez le hizo un gol a Barcelona pero Elche perdió 3-1; Ronald Araujo apenas sumó seis minutos

Álvaro Rodríguez anotó el primer gol de su carrera contra Barcelona en un partido que Elche perdió este sábado 3-1 contra los catalanes, en el estadio Manuel Martínez Valero, correspondiente a la fecha 22 de LaLiga.

Suscribite por USD 3,45 al mes

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Rodríguez, de 21 años, nació en España pero es nacionalizado uruguayo. Con la selección jugó el Sudamericano sub 20 de 2023, pero no así el Mundial (donde Uruguay fue campeón del mundo en Argentina) de ese año ya que Real Madrid, dueño de su ficha, no lo cedió.

Es hijo de Daniel "Coquito" Rodríguez, exjugador de Peñarol.

Con la camiseta de Real Madrid, el "Toro" Rodríguez ya le había marcado a Atlético de Madrid .

GOL URUGUAYO Alan Matturro anotó su primer gol en Europa, con el que el Levante venció en la hora al Elche de Álvaro Rodríguez: mirá el video

URUGUAYOS El nuevo gol del uruguayo Álvaro Rodríguez para Elche ante Levante por LaLiga de España; mirá el video

En noviembre del año pasado le marcó a Real Madrid

En Real Madrid jugó 10 partidos entre 2022 y 2024 con un gol y una asistencia.

En la temporada 2024-2025 jugó cedido en Getafe con 26 partidos, tres goles y una asistencia.

En Elche lleva 21 encuentros, cinco goles y cuatro asistencias.

Elche le compró la ficha a Real Madrid a cambio de 2 millones de euros.

Lamine Yamal abrió la cuenta a los 5', Rodríguez empató a los 29' pero luego llegaron goles de Ferrán Torres y Marcus Rashford para liquidar la contienda.

Ronald Araujo entró a los 86' por Jules Koundé y sigue sumando minutos de a cuentagotas en la cuenta regresiva para el Mundial 2026.