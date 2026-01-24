Alan Matturro anotó su primer gol en Europa, con el que el Levante venció en la hora al Elche de Álvaro Rodríguez: mirá el video

El defensor uruguayo Alan Matturro anotó su primer gol en Europa con el Levante, que le permitió a su equipo vencer en la hora 3-2 al Elche de su compatriota Álvaro Rodríguez , que también marcó en ese encuentro.

Rodríguez fue el encargado de abrir el marcador del partido a los 11 minutos, luego de recibir una pelota en el área tras un quite fallido de Matturro. Pablo Martínez y Adrián de la Fuente dieron vuelta el partido para el Levante en el segundo tiempo.

Cuando parecía que el Levante se llevaba el encuentro, Adam Benaisa empató el partido a los 92 con un golazo de chilena . Sin embargo, quedaba una emoción: a los 96 minutos Jon Olasagasti envió un centro desde el córner que fue conectado por Matturro de cabeza , y la pelota terminó dentro de las redes tras una mala salida del portero Iñaki Peña .

El zaguero campeón del mundo sub-20 salió corriendo hacia el banco de suplentes de su equipo para celebrar el gol , en medio de un festejo alocado de sus compañeros y los hinchas del Levante, que con el gol del uruguayo obtuvo su primera victoria de local en la temporada.

Es el primer gol de Matturro en el viejo continente, al que llegó en enero de 2023 como fichaje del Genoa. Estuvo en el club italiano hasta julio de 2025, lapso en el que disputó 24 partidos, hasta que fue cedido al Levante para la temporada 2025/2026 de LaLiga española.

Lleva 10 partidos con el conjunto granota, ocho de ellos por la liga doméstica y otros dos por la Copa del Rey. La victoria de este viernes le permitió al equipo alcanzar los 17 puntos, que lo mantienen en el penúltimo lugar de la tabla pero lo dejan a cuatro puntos de la zona de salvación.

Matturro, de 21 años, no anotaba un gol desde el 2 de octubre de 2022, cuando puso uno de los tantos con los que Defensor Sporting venció 2-0 a Albion por el Torneo Clausura de ese año. Solo anotó en otra oportunidad con el violeta, club con el que debutó: fue el 30 de noviembre de 2021, cuando le marcó a Cerro en la semifinal de ida de los playoffs de la Segunda División Profesional, en un partido que su club ganó 2-1.