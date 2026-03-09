Los cambios que ejecutó Peñarol en sus formativas tras un año donde Nacional le sacó 76 puntos en la tabla acumulada

El fin de semana comenzó el Torneo Apertura de las divisiones formativas del fútbol uruguayo y Peñarol tuvo un auspicioso arranque enfrentando a un rival directo: Defensor Sporting.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

En la temporada 2025, Peñarol tuvo un complejo año en formativas ya que terminó 76 puntos abajo de Nacional en la tabla acumulada donde se suman los puntos de sub 14, sub 15, sub 16, sub 17 y sub 19. La Tercera, donde Peñarol fue campeón, no es una categoría de formativas ya que está abierta a jugadores mayores.

Peñarol fue campeón en sub 15 mientras que Nacional se quedó con los títulos en sub 14, sub 16, sub 17 y sub 19.

Esos resultados agitaron las aguas internas del club y generaron críticas de la oposición a Ignacio Ruglio quien al desembarcar en el club, en diciembre de 2020, generó un importante cambio en juveniles cesando a Fernando Curutchet como coordinador. designando en su lugar a tres personas: Claudio Flores, José Enrique De los Santos y Sebastián Roquero.

FÚTBOL El sorpresivo nuevo club de Nicolás Schiappacasse quien firmó en Brasil con un equipo que acaba de ser campeón y en el que juega un ex Nacional y Peñarol

PEÑAROL La carrera contra el reloj: el complejo rompecabezas de Diego Aguirre en Peñarol con las lesiones y los dos jugadores que vuelven

Los tres se mantienen en su puesto y en su rol para este 2026 que será el último año de mandato de Ruglio.

En Tercera sigue Julio Mozzo con Maximiliano Bajter de ayudante y Javier Tais de preparador físico. El cuerpo técnico ganó el Uruguayo de la categoría en las dos últimas temporadas.

Refuerzos a captación desde Defensor Sporting

Germán Sixto, quien estaba a cargo de la captación de Defensor Sporting, llegó a Peñarol para reforzar un área clave de los equipos.

Sixto llegó acompañado por Marcelo Albarenque, también de Defensor Sporting.

Seguirán trabajando en la captación de Peñarol Néstor Goncalvez, Carlos Ortega, José Batlle Perdomo, Mario Zipitría, Eduardo "Dito" Da Silva, Ricardo "Zurdo" Viera, Lucio Ferro, Pablo Grigera, Adrián Del Do, Facundo Serellanes, Andrés Suárez, Valentín Fernández, Martín Trueba, Lucas Pintos y Sergio De Mattos.

Adrián Colombo a Defensor Sporting y Enzo Di Paulo a Danubio

En el movimiento de piezas, Defensor Sporting apostó como nuevo coordinador por Adrián Colombo quien en Peñarol se desempeñó como entrenador de formativas, luego como metodólogo y en un reciente regreso nuevamente como entrenador.

Colombo estaba el año pasado en la sub 19 aurinegra en el segundo semestre del año, luego de que Raúl Salazar dejara el cargo para dirigir a River Plate en Primera, equipo con el que sufrió el descenso.

Danubio, por su parte, contrató al preparador físico Enzo Di Paulo como coordinador.

En Peñarol ven este tipo de contrataciones como un valor agregado que tienen sus formativas donde no solo se generan jugadores sino también entrenadores (ejemplo Martín García) y también preparadores físicos (ejemplo Diego Battaioli quien se fue a Independiente de Valle y este año asumió como profe en Botafogo).

Lucas Alessandria ascendido a sub 19

Su lugar fue tomado por el argentino Lucas Alessandria quien dirigió el 2025 a la sub 16.

Alessandria tendrá como ayudante técnico a Serafín García y a Joaquín Izquierdo como preparador físico.

En sub 17 sigue Carlos Umpierrez con Luciano "Cafú" Barbosa de ayudante y Rodrigo Rial de profe.

En sub 16, para suplir el vacío que dejó Alessandria al pasar a sub 19 fue designado Gabriel Marzoa que en 2025 fue ayudante en sub 17. Lautaro Nerón será su ayudante técnico y Manuel Souto su preparador físico.

En sub 15, la única categoría campeona el año pasado, sigue como DT Gastón Linares con Daniel Golarte de ayudante técnico y Agustín Yauza de preparador físico.

20251218 Peñarol campeón U15 2025. Foto: @JuvenilesAUF La U15 de Peñarol campeona Foto: @JuvenilesAUF

Otro que se mantiene en el cargo y en la categoría, la sub 14, es Juan Pablo Péndola quien será acompañado por Jonathan Nallem y Enzo Iglesias.

Los entrenadores de arqueros son Fernando González, Francis Vecchio y Mateo Herosa.

El preparador físico institucional y readaptador es Bruno Di Martino.

Los analistas de las formativas de Peñarol para esta temporada 2026 serán Gastón Píriz, Mathías Ruvito, Felipe Zunin, Javier Tocar y Sebastián Acosta.

Peñarol también tiene para sus juveniles un grupo que se encarga de la "fortaleza mental" de los jugadores que forma. El mismo está compuesto por Marco Gentini, María Eugenia Suárez, Grisell Marachlián y Facundo Medeiros.

Además, Peñarol le brinda a sus jugadores clases de inglés, matemáticas y apoyo académico general, además de cursos de panadería y carpintería.

El buen comienzo ante Defensor Sporting

La temporada oficial de formativas empezó el fin de semana.

Peñarol ganó 1-0 en sub 19 con gol de Tiago Garrasino, 2-1 en sub 17 con doblete de Carlos Esnal, perdió 2-1 en sub 16 (el gol lo hizo Joaquín Arbelo), después goleó 3-0 en sub 15 con anotaciones de Benjamín Ocampo y Genaro Da Silveira, además de un tanto en contra, y también goleó en sub 14 por 4-1 con cuatro tantos de Valentino Torielli.