España, Arabia Saudita y Cabo Verde, los tres rivales de Uruguay en el Mundial 2026, confirmaron a los adversarios que enfrentarán en la fecha FIFA de marzo

Los tres rivales de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en el grupo del Mundial 2026, el vigente número 1 del ranking FIFA, España, Arabia Saudita y Cabo Verde, confirmaron sus dos adversarios respectivos a los que enfrentarán en la doble fecha FIFA de marzo.

Mientras Uruguay enfrentará a Inglaterra el 27 de ese mes a la hora 16.45 en el mítico Estadio Wembley de Londres y posteriormente el 31 en el Allianz Stadium de Turín, Italia, al seleccionado de Argelia, sobre las 16.30, los tres combinados a los que enfrentará la celeste tendrán otros compromisos.

España será el tercer rival de Uruguay en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, en la ciudad de Guadalajara.

El campeón mundial en Sudáfrica 2010, jugará el 27 de marzo ante Argentina, en Doha, la capital de Qatar a la hora 15, siempre y cuando se abra el espacio aéreo que está por momentos cerrado por la guerra en Medio Oriente.

El segundo encuentro de los españoles será el 30 en la misma ciudad contra Egipto a las 13.

Por su parte, Arabia Saudita jugará casualmente, sus dos encuentros de fecha FIFA de marzo en Doha.

El 27 lo hará ante Egipto a las 12, y el 30 jugará contra Serbia a las 11.

Cabo Verde, que debutará en un Mundial, viajará a Nueva Zelanda y jugará en Auckland.

En su primer partido, el 27, enfrentará a Chile a la hora 23.50 uruguaya, mientras que su segundo compromiso será frente a Finlandia, a la misma hora, el lunes 30.