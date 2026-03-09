España, Arabia Saudita y Cabo Verde, los tres rivales de Uruguay en el Mundial 2026, confirmaron a los adversarios que enfrentarán en la fecha FIFA de marzo
Los distintos seleccionados se preparan para jugar los últimos compromisos previos a la fiesta mayor del fútbol
9 de marzo 2026 - 19:22hs
El logo de la FIFA vuelve a estar en primer plano internacional AFP
Los tres rivales de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en el grupo del Mundial 2026, el vigente número 1 del ranking FIFA, España, Arabia Saudita y Cabo Verde, confirmaron sus dos adversarios respectivos a los que enfrentarán en la doble fecha FIFA de marzo.
Mientras Uruguay enfrentará a Inglaterra el 27 de ese mes a la hora 16.45 en el mítico Estadio Wembley de Londres y posteriormente el 31 en el Allianz Stadium de Turín, Italia, al seleccionado de Argelia, sobre las 16.30, los tres combinados a los que enfrentará la celeste tendrán otros compromisos.
Los partidos que se vienen para los rivales de Uruguay
España será el tercer rival de Uruguay en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, en la ciudad de Guadalajara.
El campeón mundial en Sudáfrica 2010, jugará el 27 de marzo ante Argentina, en Doha, la capital de Qatar a la hora 15, siempre y cuando se abra el espacio aéreo que está por momentos cerrado por la guerra en Medio Oriente.