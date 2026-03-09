Cruzeiro vs Atlético Mineiro terminó con 23 jugadores expulsados: mirá cuál es el récord de rojas en un partido del fútbol uruguayo

El clásico del gran lío del 19 de abril de 1990: en la foto aparecen Wilson Núñez de Nacional, Álvaro Izquierdo de Peñarol, Enrique Peña, Carlos Sánchez y Fernando Rosa

Cruzeiro fue campeón del Campeonato Mineiro este domingo al vencer 1-0 a su archirrival, Atlético Mineiro en Brasil, en un compromiso que será más recordado por la pelea generalizada que se generó al final del encuentro, que tuvo como resultado la expulsión de 23 jugadores .

En una de las últimas jugadas del encuentro, los dirigidos por Tite tuvieron un contraataque para liquidar el partido que Matheus Pereira definió a las manos del golero Everson. El arquero dejó un rebote corto y cuando atrapó el balón recibió un duro golpe en el suelo de Christian.

El árbitro Matheus Delgado Candançan luego del encuentro expulsó a 23 futbolistas tras el bochorno.

Por el lado del campeón Cruzeiro echó a Cassio, Fágner, Gerson, Walace, Matheus Henrique, Lucas Romero, Christian, Kaua Prates, Lucas Villalba, Marcelo, Fabricio y Kaio Jorge, mientras que del lado de Mineiro sacó a Minda, Hulk, Cassierra, Alan Franco, Renan Lodi, Junior Alonso, Ruan Tressoldi, Lyanco, Ángelo Preciado, Delfim y Everson.

El récord del fútbol uruguayo

El fútbol uruguayo tiene un récord muy similar al que se registró en el partido entre Cruzeiro vs Atlético Mineiro de este domingo.

El 19 de abril de 1990 se enfrentaban en un clásico Nacional vs Peñarol por el Torneo Competencia.

En los días previos, los capitanes de ambos equipos, Enrique Peña y Obdulio Trasante, respecticamente, habían salido en distintos medios diciendo varias cosas de su tradicional adversario.

Cuando se terminaba el partido y estaba 0-0, Peña le entró duro a un jugador de Peñarol y fue expulsado.

Esto generó la reacción de los futbolistas de Peñarol y comenzó una gresca generalizada de la que no participaron solo Jorge Seré y Venancio Ramos, de Nacional.

El árbitro Eduardo Dluzniewski expulsó entonces a 21 jugadores.

Por Nacional, a Carlos Soca, Milton Gómez, Gustavo Mozo, Tony Gómez, Jorge Cardaccio, Héctor Morán, William Gutiérrez y Wilson Núñez, quien había ingresado por Julio César Dely Valdés. A ellos se sumó la roja sacada en el partido a Peña.

Mientras tanto, por el lado de Peñarol fueron expulsados 12 futbolistas. Los 11 titulares que fueron Óscar Ferro (actual ayudante de arqueros de los carboneros), Fernando Rosa, Daniel Sánchez, Obdulio Trasante, Paolo Montero, Carlos Sánchez, Sergio Peluffo, Gabriel Cedrés, Adrián Paz, Álvaro Izquierdo y Víctor López, a quien se sumó Óscar Vignolo, quien había ingresado por Izquierdo.