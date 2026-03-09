Dólar
Cruzeiro le ganó la final estadual a Atlético Mineiro y todo terminó en una gran pelea generalizada con 23 jugadores expulsados: mirá el video

La pelea comenzó luego de que un jugador de Cruzeiro chocara al golero de Atlético Mineiro en una de las últimas jugadas del partido

9 de marzo 2026 - 7:47hs
Escena de la pelea generalizada entre jugadores de Cruzeiro y Atlético Mineiro

El Cruzeiro se consagró campeón del Campeonato Mineiro de Brasil tras vencer por 1-0 al Atlético Mineiro, en un partido que será más recordado por la pelea generalizada que se generó al final del encuentro, que tuvo como resultado la expulsión de 23 jugadores.

Cruzeiro llegó a la final con el objetivo de cortar la racha de cinco torneos estaduales seguidos que acumuló Mineiro de 2020 a 2025, y lo logró gracias a un solitario gol de Kaio Jorge al minuto 60.

En una de las últimas jugadas del encuentro, los dirigidos por Tite tuvieron un contraataque para liquidar el partido que Matheus Pereira definió a las manos del golero Everson. El arquero dejó un rebote corto y cuando atrapó el balón recibió un duro golpe en el suelo de Christian.

El guardavallas del Mineiro respondió a la agresión y se lanzó encima de su rival, lo cual dio inicio a un cruce a golpes entre los jugadores de ambos equipos. Se vieron varios golpes de puño de los dos lados, con el golero Cassio y el delantero Hulk como algunos de los principales protagonistas de la gresca.

Tanto Tite como Eduardo Domínguez, técnico de Mineiro, y sus distintos colaboradores intentaron separar a los planteles, que luego de varios minutos de discusiones terminaron la pelea.

El árbitro Matheus Delgado Candançan expulsó a un total de 23 jugadores tras el final de la batalla. Por el lado del campeón Cruzeiro echó a Cassio, Fágner, Gerson, Walace, Matheus Henrique, Lucas Romero, Christian, Kaua Prates, Lucas Villalba, Marcelo, Fabricio y Kaio Jorge, mientras que del lado de Mineiro sacó a Minda, Hulk, Cassierra, Alan Franco, Renan Lodi, Junior Alonso, Ruan Tressoldi, Lyanco, Ángelo Preciado, Delfim y Everson.

